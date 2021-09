Landes-Lehrer-Big-Band feiert 20-jähriges Bestehen

Nicht von ungefähr findet das erste Konzert der Jubiläumssaison 20 Jahre Landes-Lehrer-Big-Band Baden-Württemberg in Ochsenhausen statt. Denn die Idee zu dem Ensemble entstand im Akademiekeller der Landesakademie Ochsenhausen.

Seit 2001 besteht die Landes-Lehrer-Bigband Baden-Württemberg, die von dem damaligen Jazzbeauftragten und heutigen Professor Tilman Jäger gemeinsam mit Klaus-Dieter Mayer, dem Sänger der Formation, ins Leben gerufen wurde. Die meisten Mitspieler leiten selbst Big Bands oder Jazz-Combos und spielen in professionellen Jazzensembles. So ist es auch kein Wunder, dass die Big Band im Jubiläumsjahr mit knackigen Bläsersätzen, fetzigen Rhythmen, gepaart mit der nötigen Präzision, eindrucksvollen Gesangsarrangements und einer großen Auswahl an Kompositionen der großen Big-Band-Komponisten aufwarten kann. Dazu kommen professionelle Soli, die das Ganze abrunden. Neben bekannten Standards werden Eigenkompositionen und Arrangements erklingen. Regelmäßige Arbeitsphasen mit namhaften Musikern als Bandleader erweitern ständig das Klangspektrum der Band. Die Landes-Lehrer-Big-Band spielt unter der Leitung von Stephan Zenth.