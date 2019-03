Kuttlakapell spielt in Reichle-Ausstellung

Zu einer musikalischen Matinee lädt die städtische Galerie im Fruchtkasten des Klosters Ochsenhausen am Sonntag, 24. März, ein. Von 11 bis 13 Uhr spielt die Kuttlakapell aus Munderkingen zu Ehren von Horst Reichle, dessen künstlerisches Werk gegenwärtig anlässlich seines 80. Geburtstags im Fruchtkasten gezeigt wird. Die 1968 als Fasnetsgruppe gegründete Kapelle entwickelte sich durch die Beteiligung mehrerer Jazz-Musiker im Lauf der Jahre zu einer New Orleans Streetband. Mit ihrer fröhlichen Jazz- und Dixie-Musik sind die Musiker, die sich selbstironisch als „Freundeskreis des notenfreien Gebrauchs musikalischer Instrumente“ verstehen, überall gern gesehene musikalische Botschafter, heißt es in der Ankündigung. Die Bekanntschaft mit Horst Reichle kam vor Jahren bei dessen Teilnahme an einem Bildhauer-Symposion in Ehingen zustande.