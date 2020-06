Kurse starten am 22. Juni wieder

Nach einer Pause von drei Monaten starten die Kurse am Bildungswerk Ochsenhausen am Montag, 22. Juni, wieder. 21 Kurse im Bereich Entspannung und Bewegung können vorsichtig ihren Betrieb wieder beginnen. Das teilt das Bildungswerk mit. Die Einhaltung der Pandemievorschriften werde strikt umgesetzt und erfordere eine Umstellung für den Kursbetrieb. Es würden Räume getauscht und Kursabläufe an die Hygienevorschriften und Abstandregeln angepasst. Zentral sei die Abstandsregelung in den Räumen. Während des Sports müsse keine Maske getragen werden. Das Bildungswerk weist darauf hin, dass Umkleideräume geschlossen sind und Hygienevorschriften und Raumwege müssen unbedingt beachtet werden müssten. Trotz aller Vorsichtsmaßnehmen bittet das Bildungswerk jeden Teilnehmer vor Kursanmeldung für sich eine Prüfung seines persönlichen Risikos vorzunehmen.

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite des Bildungswerks unter www.bildungswerk-ochsenhausen.de