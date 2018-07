Kursangebot für das neue Semester steht

Mit mehr als 2200 Teilnehmern beendet das Bildungswerk Ochsenhausen am Freitag, 27. Juni, mit einem Babysitterkurs das erste Semester 2017.

Die Planungen für das Herbstsemester sind nahezu abgeschlossen, teilt das Bildungswerk mit. Das Programm warte mit altbewährten wie auch aktuellen Kursen auf den Semesterstart am 5. September. Trotz der Schließung der Dr.-Hans-Liebherr Halle sei es gelungen, alle Kurse zu den gewohnten Zeiten anzubieten.

Die Teilnehmer könnten sich auf ein umfangreiches Programm freuen und sich ab Mittwoch, 7. September, per Mail, Telefon, Post oder persönlich im Büro anmelden. Eine schnelle Anmeldung ist bei manchen Kursen unabdingbar, rät Geschäftsführerin Christina Pappelau. Es gebe Kurse, die bereits am frühen Vormittag ausgebucht sind. Eine Internetanmeldung werde in Echtzeit verbucht und könne so einen Platz garantieren. Während der Sommerferien ist das Büro geschlossen, das Team ist jedoch per E-Mail erreichbar.