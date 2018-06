Kurs „Bindung und Beziehung stärken“

Im Juni und Juli bietet der Verein „Family Help“ einen neuen Kurs in Ochsenhausen an. An drei Abenden dreht sich alles um eine gute Beziehung und Bindung zwischen Eltern und Kindern, um Grenzen und Regeln und um Rituale und gewaltfreie Erziehung. Beginn ist am 25. Juni.

Das Angebot bereitet Eltern auf verschiedene Situationen im Umgang mit ihren Kindern vor. Ziel ist es, dass Mütter und Väter mehr Sicherheit und Freude im Umgang mit ihren Kindern erfahren. Hier ist es wichtig, dass das kindliche Verhalten wahrgenommen und verstanden wird. Auch sollen Eltern lernen, ihre eigenen Unsicherheiten und Überlastungsmomente zu erkennen. Die Kursinhalte helfen den Teilnehmern laut Ankündigung mit praktischen Beispielen, ihre vorhandenen Erziehungsfähigkeiten zu stärken.

Der Kurs findet in einer kleinen Gruppe mit drei bis acht Teilnehmern oder Paaren statt und richtet sich hauptsächlich an junge Eltern, Schwangere und Alleinerziehende. Das Angebot wird vom Landesprogramm Stärke gefördert und ist kostenfrei. Auf Wunsch können einzelne Teilnehmer im Anschluss noch persönliche Gespräche mit den Referentinnen Gabriele Dambacher und Bärbel Röser führen.