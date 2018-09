Kunstfahrt führt in Hummels Geburtsort

Im Begleitprogramm zur derzeitigen Sommerausstellung mit Werken von Berta Hummel im Ochsenhauser Fruchtkasten findet am Samstag, 29. September, eine Kunstfahrt statt. Ziel ist das niederbayerische Massing an der Rott, wo Berta Hummel 1909 geboren wurde. Zusammen mit fünf Geschwistern erlebte sie dort eine glückliche Kindheit. Bereits früh wurde ihr künstlerisches Talent entdeckt und gefördert. Schon in jungen Jahren hielt sie ihre Umgebung mit Pinsel und Zeichenstift fest: die Straßen ihres Heimatdorfes, die Landschaft um Massing und die Menschen, denen sie begegnete. „Hummel Bertl, zeichne mich!“, riefen die Kinder in der Dorfschule, wenn die junge Berta an der Tafel stand.

Das elterliche Haus ist heute ein Museum, in dem der künstlerische Nachlass Berta Hummels seine Heimat gefunden hat. Eine Dauerausstellung zeigt ihr Leben und Werk. Neben der umfangreichsten Sammlung an Bildern beherbergt das Museum die weltweit größte Privatsammlung an Hummelfiguren. Gegenwärtig ist im Berta-Hummel-Museum zusätzlich die Sonderausstellung „Wie alles begann“ zu sehen, die einen Querschnitt ihres gesamten künstlerischen Schaffens zeigt. Der Preis für die ganztägige Fahrt beträgt einschließlich Busfahrt, Eintritten und Führung 39 Euro pro Person.

Die Ochsenhauser Ausstellung „Berta Hummel – Künstlerin und Klosterfrau“ in der Städtischen Galerie im Fruchtkasten ist noch bis zum 7. Oktober zu sehen und zu folgenden Zeiten geöffnet: Dienstag bis Sonntag von 11 bis 17 Uhr, Donnerstag von 11 bis 21 Uhr. Öffentliche Führungen werden immer donnerstags um 19 Uhr sowie am Samstag und Sonntag um 15 Uhr angeboten.