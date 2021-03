Kulczycki kämpft um Olympia-Startplatz

Samuel Kulczycki vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen ist vom polnischen Verband für das Olympia-Qualifikationsturnier nachnominiert worden, das vom 14. bis 17. März in Katars Hauptstadt Doha ausgetragen wird. Nach der verletzungsbedingten Absage seines ursprünglich vorgesehenen Landsmanns Marek Badowski fand der 18-jährige nach TTF-Angaben für das Turnier Berücksichtigung.

In Doha werden ab Sonntag 73 Spieler aus aller Herren Länder um drei, maximal vier Plätze für Tokio kämpfen, wo vom 23. Juli bis 8. August die Olympischen Spiele – im Vorjahr wegen Corona verschoben – stattfinden sollen.

Knifflige Aufgabe

Das Qualifikationsturnier ist eine knifflige Aufgabe für Kulczycki, zumal viele namhafte Bewerber in Katar dabei sind wie Vladimir Samsonov oder die früheren Ochsenhauser Liam Pitchford und Jakub Dyjas. Ebenso am Start sind Bundesliga-Asse wie Quadri Aruna, Daniel Habesohn oder Alvaro Robles, die allesamt in der Weltrangliste weit vor Kulczycki (360.) geführt werden.

„Ich bin so glücklich, die Chance zu erhalten, bei der Qualifikation für die Olympischen Spiele anzutreten“, wird Kulczycki in der Mitteilung zitiert. „Es tut mir leid für meinen Freund Marek Badowski, dass er wegen seiner Verletzung absagen musste. Aber dadurch erhalte ich nun die Chance, die ich natürlich nutzen will. Ich will mich für Tokio qualifizieren.“