Kulczycki holt sich WM-Silber

Bei den mit 600000 US-Dollar dotierten WTT-Cup-Finals in Singapur hat der einzige Ochsenhauser im Teilnehmerfeld, Simon Gauzy, keine Akzente setzen können. In der ersten Runde, gleichbedeutend mit dem Achtelfinale, ereilte den 27-jährigen Franzosen das Turnier-Aus. Gegen den auf Augenhöhe eingeschätzten Hongkong-Chinesen Wong Chun Ting musste Gauzy eine 1:3-Niederlage (7:11, 11:7, 8:11. 8:11) hinnehmen.

Einen großen Coup hat der 19-jährige Samuel Kulczycki vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen bei den Jugend-Weltmeisterschaften im portugiesischen Vila Nova de Gaia gelandet. Der Pole spielte sich mit grandiosen Auftritten bis ins Finale des U19-Einzels, wo er in der Nacht zum Donnerstag dem chinesischen „Überspieler“ Xiang Peng, der in Portugal alle Gegner in Grund und Boden spielte, in vier Sätzen unterlag. Kulczycki war noch zu Anfang dieser Woche nur die Nummer 53 der U19-Weltrangliste – in der nächsten dürfte es für ihn nun steil nach oben gehen.

Für Samuel Kulczycki war es der bisher größte Erfolg seiner noch jungen Karriere. Trotz der ungünstigen Setzposition 24, was immer starke Gegner zu einem frühen Zeitpunkt bedeutet, zog der junge Ochsenhauser in Portugal unbeirrt sein Ding durch und steigerte sich von Runde zu Runde.

Das Erstrundenmatch war ein schwieriges, doch konnte der Taiwan-Chinese Feng Yi-Hsin mit 4:2 auf Distanz gehalten werden. In der Runde der letzten 16 stand der Ochsenhauser dem Russen Maksim Grebnev vom TTF-Ligarivalen TSV Bad Königshofen gegenüber, der klar mit 4:0 geschlagen werden konnte. Auch der Rumäne Darius Movileanu hatte anschließend im Viertelfinale keine echte Chance beim 1:4 gegen Kulczycki. Movileanu ist die aktuelle Nummer drei der U19-Weltrangliste und war in Portugal an Position zwei gesetzt.

Im Halbfinale reichte es dann auch zum Sieg über einen der beiden bärenstarken Teilnehmer aus dem Reich der Mitte. Zeng Beixun, der zuvor drei Top-Europäer aus dem Weg geräumt hatte, wurde ausgeschaltet. Mit 4:1 (14:12, 9:11, 11:9, 11:4 und 11:6) triumphierte Kulczycki, der sich gegen Ende des Matchs fast in einen kleinen Rausch hineinspielte. Das war die Silbermedaille, denn im Finale gegen Zengs Landsmann Xiang Peng merkte man dem jungen Ochsenhauser dann doch die Kraftanstrengung der vergangenen Tage in dem hochkarätig besetzten Turnier an. Es war nicht mehr genügend Power vorhanden, den ganz großen Wurf zu schaffen, auch wenn drei der vier Sätze beim 9:11, 9:11, 1:11, 10:12 sehr eng verliefen.

Zusätzlich zu dieser Silbermedaille, die sehr hoch einzuschätzen ist, nahm Kulczycki noch ein weiteres Edelmetall mit nach Hause. Im Mixed stieß er gemeinsam mit der 17-jährigen Französin Prithika Pavade durch drei glatte 3:0-Siege bis ins Halbfinale vor, wo das Duo dann gegen die chinesische Formation Xiang Peng/Kuai Man ohne Chance blieb. Die Bronzemedaille von Kulczycki und Pavade war aber aller Ehren wert.

Weniger erfolgreich spielte Kulczyckis 18-jähriger Teamkollege Maciej Kubik, der in der Runde der letzten 32 dem Ex-Ochsenhauser Vladimir Sidorenko nach einem 2:4 gratulieren musste. Auch das Doppel Kulczycki/Kubik konnte diesmal nichts reißen und unterlag in der ersten Runde der deutsch-japanischen Kombination Kay Stumper/Hiroto Shinozuka ohne Satzgewinn.