Kulczycki bleibt in Ochsenhausen

Der Tischtennis-Bundesligist TTF Liebherr Ochsenhausen hat nach Kanak Jha mit Samuel Kulczycki einen weiteren jungen Leistungsträger halten können. Auch hier gilt nach TTF-Angaben der neue Vertrag mindestens für ein Jahr bei ausdrücklicher Option auf ein weiteres Jahr.

Der 19-jährige Pole, der seit September 2018 dem Liebherr Masters College (LMC) angehört, ist aktuell mit einer 8:9-Bilanz in der Bundesliga (TTBL) notiert, hofft diese jedoch im weiteren Saisonverlauf mindestens noch ausgeglichen gestalten zu können. So wie in seiner Auftaktsaison 2020/21, in der er auf Anhieb eine 7:7-Bilanz verbuchte. Siege in der aktuellen Spielzeit gegen Topleute wie Bastian Steger, Benedikt Duda oder Kristian Karlsson unterstreichen, dass sich Kulczycki auf einem sehr guten Weg befindet. Zudem ist er ein guter Doppelspieler und hat da auch in dieser Spielzeit gemeinsam mit seinem 18-jährigen Landsmann Maciej Kubik wieder eine positive Bilanz (4:3).

„Ich freue mich, dass ich den Vertrag bei den TTF Liebherr Ochsenhausen verlängert habe“, wird Samuel Kulczycki in der TTF-Mitteilung zitiert. „Ich sehe hier ein sehr gutes Umfeld für meine weitere Entwicklung und bin froh, auch in Zukunft mit unserem Team vor unseren tollen Fans spielen zu dürfen.“

„Wir freuen uns, den Vertrag mit Samuel verlängern zu können, der sich nun schon im zweiten Jahr in der Liga gut präsentiert. Natürlich ist noch reichlich zu tun, aber man sieht schon gute Resultate bei ihm, sowohl in der TTBL als auch auf internationaler Ebene“, so Kristijan Pejinovic. „Wir sind von Samuel überzeugt und die Verlängerung des Vertrags entspricht zudem unserer Philosophie. Wir sind sehr zufrieden, dass das Vertrauen auf Gegenseitigkeit beruht und arbeiten weiter bei den TTF wie auch im LMC daran, ihn zu festigen und auszubauen.“ Zu den Modalitäten erläutert der TTF-Präsident: „Der Vertrag ist ähnlich beschaffen wie bei Kanak: eins plus eins. Ein Jahr ist fix und ein weiteres wahrscheinlich, doch da wird man sich vorher nochmals zusammensetzen und auch berücksichtigen, wie sich die internationale Turnierlage dann gestaltet und was die Beanspruchung durch die WTT-Turniere betrifft.“