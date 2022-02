Kuhhauser Prinzenpaar übernimmt die Regierungsgeschäfte

Pünktlich zum Gompigen Donnerstag übernimmt das Kuhhauser Prinzenpaar Prinzessin Selina I. und Prinz Samuel I. (Selina Rueß und Samuel Gerster) die Regierungsgeschäfte in Kuhhausen.

Bürgermeister Andreas Denzel hat bereits erklärt, bis Aschermittwoch den Rathausschlüssel an die Narren abzugeben. Unter dem Motto: „Machet was Ihr wellet – Mir machet Fasnet Punkt“ sind alle Kuhhauser angehalten den närrischen Frohsinn zu leben und Heiterkeit zu verbreiten.

Auch in diesem Jahr ist wieder vieles in der Fasnet anders. Gleich ist aber, dass es wieder eine Narrenzeitung gibt, die am Rußigen Freitag und am Fastnachtssamstag verkauft wird. Ebenso findet wieder am Fastnachtssonntag um 19 Uhr die Messe für Hästräger in der Basilika statt. „Die Fasnacht fällt nicht aus, sie ist nur anders“, so die Karnevalsgesellschaft-Narrenzunft Ochsenhausen.

Die Narrenzeitung gibt es am Rußigen Freitag, 25. Februar, von 14 bis 18 Uhr sowie am Fastnachtssamstag, 26. Februar von 7.30 bis 12 Uhr „to go“ angeboten. In Ochsenhausen kann sie in der Bäckerei Grieser, Bäckerei Hampp, Metzgerei Birkhofer, bei Lebensmittel Utz, Tankpoint Carmen Maucher und in der Kreissparkasse erworben werden.