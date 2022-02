Kuchenspende für das Altenzentrum Goldbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

So war die Frage, wie man im Altenzentrum Goldbach Freude verbreiten kann, sehr schnell beantwortet: Kuchentag – rezeptfrei. Claudia Leitritz von der Klosterapotheke überraschte ihre Nachbarn mit einer großzügigen Kuchenspende. Bei den Heimbewohnern herrschte dann nicht nur die Freude am Kuchen vor. Viele sprachen hier auch von dem Gefühl, im Altenzentrum Goldbach als geschätzte Nachbarn wahrgenommen zu werden. Und schließlich ist die schmackhafte Gabe auch als Anerkennung für die Topleistungen der Pflegekräfte gedacht. Der Förderverein hat sehr gerne die logistische Unterstützung geleistet. Einrichtungsleiterin Heike Kehrle und der Vorsitzende Franz Baur bedankten sich mit herzlichen Worten. Und abschließend wurde natürlich die Hoffnung laut, dass bald wieder Normalität einkehren möge. So normal, wie nach dem Kuchengenuss die leeren Bleche wieder in die Bäckerei Grieser gebracht wurden.