Kubik überzeugt in Tours

An Position acht ist er lediglich gesetzt gewesen beim hochkarätig besetzten „Europe Youth Top 10“-Turnier im französischen Tours, doch der 18-jährige Maciej Kubik vom Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen hat viel erfolgreicher gespielt, als es die Setzung vermuten ließ. Mit sieben Siegen und zwei Niederlagen war er am Ende des dreitägigen Tischtennis-Marathons punktgleich mit dem Turniersieger Borgar Haug (Norwegen) und dem Zweiten Ivor Ban (Kroatien).

Gegen Haug zog Kubik mit 2:4-Sätzen den Kürzeren, gegen Ban verlor der Ochsenhauser knapp in sieben Sätzen. Diese negativen direkten Vergleiche entschieden am Ende zu Ungunsten Kubiks. Er hatte die beiden Top-Asse ganz zu Anfang als Gegner, danach fand er erst richtig in seinen Rhythmus und ließ den sieben nachfolgenden Kontrahenten keinen Stich mehr.

Direkt weiter geht es ab Dienstag mit dem „WTT Youth Star Contender“ im polnischen Wladyslawowo (19. bis 23. Oktober). Bei diesem ebenfalls top besetzten Turnier der WTT-Youth-Series werden die beiden polnischen Spieler der TTF Liebherr Ochsenhausen, Maciej Kubik und Samuel Kulczycki, am Start sein.