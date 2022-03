Kubik gewinnt Silber in Doha

Maciej Kubik vom Tischtennis-Bundesligisten TTF Liebherr Ochsenhausen hat auf internationaler Bühne eine Duftmarke setzen können. Der 18-Jährige zeigte in Katar starke Leistungen und schaffte es beim hochrangigen WTT-Youth-Star-Contender Doha 2022 im U19-Wettbewerb bis ins Finale, wo er dem Taiwaner Feng Yi-Hsin in drei Sätzen unterlag. Zuvor hatte der jüngste TTF-Profi am Persischen Golf den Australier Nicholas Lum (3:1), den Belgier Louis Laffineur (3:2) sowie den Rumänen Darius Movileanu (3:1) ausgeschaltet.