KSC-Teams klettern in der Tabelle

Fast alle Hattenburger Kegelteams haben am vergangenen Spieltag einen Sprung in der Tabelle nach oben gemacht. Die Verbandsliga-Frauen und -Männer sind nun Dritter. Die Bezirksliga-Männer des KSC erreichten die alleinige Tabellenführung.

Verbandsliga Männer: KV Gammelshausen – KSC Hattenburg 3:5 (3358:3403). Weiterhin ungeschlagen bleiben die Hattenburger bei ihren Auswärtsspielen in Gammelshausen. Tim Binanzer (560/1) sicherte sich den ersten Mannschaftspunkt. Roland Chioditti (595/1) steigerte sich von Satz zu Satz und gewann. Marco Chioditti (531/0) bekam es mit dem stärksten Spieler an diesem Tag zu tun und war chancenlos. Tobias Saiger (606/1) stellte hingegen die Mannschaftsbestleistung auf. André Weitzmann (537/0) kam nicht zurecht und gab seinen Punkt ab, genauso wie Matthias Moser (574/0). Beide verwalteten dadurch den Sieg.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – TSG Bad Wurzach 6:2 (3095:2939). Der KSC zeigte eine tolle Mannschaftsleistung. Tanja Keller (510/0) hatte vor allem damit zu kämpfen, in den Vollen deutlich hinterherzurennen. Verena Greif (518/1) zeigte sich nervenstark und brachte dadurch Hattenburg mit sieben Kegeln in Front. Im Mittelpaar ließ Nicole Miller (530/1) ihrer Gegnerin keine Chance. Christine Dolderer (515/1) hielt dem Druck stand und fing ihre Gegnerin auf der Zielgeraden ab. Marina Riegger (482/0) hatte an diesem Tag wenig Glück. Trotz tollem Spiel und sicheren Räumen fehlte ihr das Fallglück. Sara Moser (540/1) erzielte die Bestleistung des Tages und hatte ihre Gegnerin jederzeit im Griff.

2. Bezirksliga Männer: SF Friedrichshafen III – KSC Hattenburg II 3:5 (3227:3256). Im Spitzenspiel hatte Tim Binanzer (521/0) keine Chance gegen seinen Gegner, auch Rolf Ludescher (517/0) verlor nach starkem Start. Daniel Bechter (525/0) stand gegen den Tagesbesten auf verlorenem Posten, Christoph Weitzmanns (567/1) Punktgewinn sollte sich noch als wichtig erweisen. Raphael Dolderer (559/1) hatte am Ende insgesamt 39 Kegel mehr auf der Anzeige. Jan Schuler (567/1) teilte sich mit Weitzmann den Mannschaftsbestwert an diesem Tag und machte so mit Dolderer den KSC-Sieg und die alleinige Tabellenführung perfekt.

Bezirksklasse A Frauen: KSC Hattenburg – KSV Bergatreute 0:6 (1358:2003). Das Spiel war schon verloren, bevor es begann, da Hattenburg nur zu dritt antratt. Vivien Fackler (424/0), Monika Fucker (473/0) und Yvonne Bohner (461/0) fehlte so der nötige Biss, wodurch es eine klare Niederlage gab.

Gemischte Liga Staffel II: KSC Hattenburg – TSG Bad Wurzach 5:1 (1823:1734). Elisabeth Fingerle (459/1) punktete ebenso wie auch Rebecca Ludescher (448/1) bei ihrem Debüt im Erwachsenenbereich. Elli Heim (433/0) und der nach langer Verletzung wieder genesene Roland Fucker (483/1) brachten den KSC-Sieg unter Dach und Fach.