KSC-Männer fahren klaren Sieg ein

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben deutlich gegen die TSG Bad Wurzach gewonnen. Eine klare Niederlage kassierten die Verbandsliga-Frauen des KSC.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – TSG Bad Wurzach 8:0 (3332:3224). Einen rein vom Ergebnis her deutlichen 8:0-Heimsieg konnte der KSC zum Auftakt der Rückrunde gegen die TSG Bad Wurzach erspielen. Allerdings war die Partie nach KSC-Angaben ausgeglichener als es das Ergebnis vermuten lässt. Schlüssel zum Erfolg war an diesem Tag, dass alle knappen Duelle, speziell in der Mittelpaarung, an den KSC gingen. Tobias Saiger (582/1, Foto: KSC) und Thomas Zaschka (539/1) konnten die Hausherren mit einem Plus von 42 Kegeln in Führungen bringen. In der Mittelpaarung hatten Daniel Hetterich (542/1) und Marco Chioditti (559/1) große Mühe, aber der Vorsprung konnte auch hier gehalten werden. In der Schlusspaarung ließen André Weitzmann (544/1) und Matthias Moser (566/1) keine Zweifel mehr aufkommen und fuhren den KSC-Sieg sicher ins Ziel.

Verbandsliga Frauen: SKC Schwabsberg – KSC Hattenburg 7:1 (3395:3257). Trotz einer laut KSC tollen Mannschaftsleistung war für die Hattenburgerinnen beim Gastspiel in Schwabsberg nichts Zählbares zu holen. Vera Arnold (507/0) und Nicole Miller (553/0) mussten bereits zu Beginn des Spiels einen minus von 80 Kegeln hinnehmen. Auch in der Mittelpaarung gab es durch Tanja Keller (548/0) und Vivien Fackler (510/0) keine Punkte für den KSC zu vermelden und der Rückstand vergrößerte sich auf 129 Kegel. Lisa-Marie Oelmaier (562/0) konnte mit einer neuen persönlichen Bestleistung nochmals auf sich aufmerksam machen, unterlag aber dennoch knapp ihrer Gegnerin. Marina Riegger (577/1) erspielte schließlich den Ehrenpunkt für die Hattenburgerinnen.