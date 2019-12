KSC-Männer schlagen Spitzenreiter

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben den Tabellenführer Königsbronn bezwungen. Die Verbandsliga-Frauen unterlagen Niederstetten, während den Bezirksklasse-Frauen ein Sieg gegen Lindau gelang.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – SVH Königsbronn 5:3 (3291:3272). Im ersten Rückrundenspiel gegen den Spitzenreiter bekam Marco Chioditti (550/0) im ersten Satz kräftig auf die Mütze. Danach steigerte er sich, zwei Kegel fehlten letztlich zum Punktgewinn. Tobias Saiger (543/1) erkämpfte seinen Punkt in einem wahren Krimi. Erst mit seinem letzten Wurf machte er den Sieg perfekt und gewann mit einem Kegel Vorsprung. Tim Binanzer (483/0) hatte nicht den Hauch einer Chance. Roland Chioditti (556/0) stand sich zum Teil selbst im Weg und verlor. André Weitzmann und Matthias Moser hatten so einen 1:3-Rückstand und -73 Kegel wettzumachen. Erst in der zweiten Hälfte ihrer Partien kamen beide richtig in Fahrt. Mosers Kampfgeist wurde mit der Tagesbestleistung von 589 Kegeln belohnt, er knöpfte seinem Gegner 35 Kegel ab. Weitzmann spielte sich in einen Rausch und nahm seinem Gegner bei dem zweiten 60 Wurf sogar 77 Kegel ab. 570 Kegel schlugen für ihn letztlich zu Buche und der viel umjubelten KSC-Sieg war perfekt.

Verbandsliga Frauen: TV Niederstetten – KSC Hattenburg 7:1 (3106:2925). Von der ersten Kugel an lief die Partie gegen den KSC. Monika Fucker (493/0) wusste nur in einem Satz richtig zu überzeugen und verlor. Nicole Miller (461/0) kam überhaupt nicht zurecht, rutschte zu allem Überfluss noch im vorletzten Schub aus und musste verletzt aufhören. Tanja Keller (477/1) lieferte sich ein enges Duell und punktete – es sollte der Ehrenzähler bleiben. Vera Arnold (494/0) hatte keine Chance gegen die Tagesbeste. Nun lag der KSC schon mit 120 Kegeln aussichtslos zurück. Sara Moser (521/1) fehlte etwas das Glück an diesem Tag, verlor sie doch zwei Sätze mit jeweils einem Kegel. Trotz mehr Kegeln musste sie den Punkt aufgrund drei verlorener Sätze abgeben. Riegger (479/0) kam auch nicht richtig in die Partie rein und musste ebenfalls alle vier Durchgänge sowie den Punkt abgeben.

Bezirksklasse A Frauen: ESV Lindau – KSC Hattenburg II 2:4 (1915:2027). Gegen Lindau kehrte der KSC II wieder in die Erfolgsspur zurück. Yvonne Bohner (462/0) hatte Probleme mit ihrem Räumspiel und gab 38 Kegel ab. Carina Bruno (531/1) knöpfte ihrer Gegnerin 75 Kegel ab. Vivien Fackler (496/0) fehlten am Ende zehn Kegel zum Punktgewinn. Christine Dolderer (538/1) erzielte die Tagesbestleistung und sicherte den deutlichen Sieg.

Gemischte Liga Staffel II: KV Mietingen – KSC Hattenburg 3:3 (1862:1893). Rebecca Ludescher (497 Kegel) erzielte zwar mehr Kegel, unterlag aber, weil sie 2,5 Sätze verlor. Elli Heim (499/1) stellte eine persönliche Bestleistung auf. Patricia Ludescher (457/0) fehlten am Ende fünf Kegel zum Punktgewinn. Josef Hermann fehlten bei einer ausgeglichenen Satzbilanz ein paar Holz zum Sieg. Durch das höhere Teamergebnis reichte es für den KSC zum gerechten Remis.