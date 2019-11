KSC-Männer fahren klaren Heimsieg ein

Die Verbandsliga-Keglerinnen des KSC Hattenburg haben den Tabellenführer Lonsee geschlagen. Die Verbandsliga-Männer des KSC bezwangen Niederstotzingen.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – TSV Niederstotzingen 6:2 (3388:3189). Hattenburgs Tobias Saiger (553/0) kam schwer in die Partie und konnte am Ende nicht punkten. Marco Chioditti (535/1) gewann hingegen sein Spiel. Daniel Bechter (521/0) und sein Gegner lieferten sich eine enge Partie mit ständig wechselnden Führungen, in der Bechter letztlich mit drei Kegeln das Nachsehen hatte. Roland Chioditti (591/1) hatte keine Mühe bei seinem Duell und ließ seinem Gegner vor allem im Räumen (231) keine Chance. Andre Weitzmann (553/1) startete furios und gewann die ersten drei Sätze, sodass ihm der Punkt nicht mehr zu nehmen war. Matthias Moser schrammte mit vier blitzsauberen Sätzen und 635 (402/233) Kegeln nur knapp an seinem eigenen Bahnrekord vorbei.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – EKC Lonsee 5:3 (3031:2985). Zu Beginn sah es noch so aus, als ob sich der bis dato ungeschlagene Tabellenführer aus Lonsee durchsetzen wird. Tanja Keller (522/0) spielte das beste Ergebnis der Hattenburger, verlor aber gegen die Tagesbeste. Verena Greif (481/0) überzeugte nur in einem Satz und hielt dadurch den Schaden noch gering. In der Mittelpaarung sollte sich das Blatt für den KSC wenden. Christine Dolderer (497/0) ließ noch ihre Sicherheit vermissen und musste den Punkt abgeben. Nicole Miller (520/1) zeigte eine solide Leistung wie in den vergangenen Wochen und profitierte von einem Doppelwechsel bei ihren Kontrahentinnen. Nun war es an Marina Riegger und Sara Moser, die fehlenden zwei Punkte zu holen. Moser (492/1) hielt ihre Gegner am Ende nervenstark in Schach. Riegger (519/1) konnte jeden Satz zu ihren Gunsten entscheiden. Durch den Sieg machte der KSC den Titelkampf wieder spannender.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – SKC Vilsingen III 7:1 (2956:2764). Jan Schuler (498) und Felix Pfeiffer (503) legten einen perfekten Start hin. Christoph Weitmann (498) knüpfte seinem Gegner ebenfalls alle Sätze ab. Rolf Ludescher sicherte sich den ersten Satz, war dann im zweiten aber so von der Rolle, dass er durch Tim Binanzer ersetzt wurde. Zusammen kamen sie auf 498 Kegel und drei gewonnene Sätze. Somit war die Partie schon gelaufen für den KSC II. Dominic Schreiber kam nicht in den Tritt. Für ihn wurde Daniel Bechter ins Spiel gebracht, der es aber nicht mehr richten konnte und mit 498 Kegeln den Punkt abgeben musste. Raphael Dolderer (479/1) und sein Gegner lieferten sich ein spannendes Duell, der Hattenburger hatte am Ende genau einen Kegel mehr. Durch den Sieg bleibt der KSC II ungeschlagen.

Bezirksklasse A Frauen: KSC Hattenburg – KSV Bergatreute 2:4 (1851:1925). Anfänglich lief es noch nach Plan für den KSC. Zwar hatte Leonie Burgmaier (421) das Nachsehen, doch Lisa Schick (490) brachte Hattenburg in Front. Vivien Fackler (428) stand an diesem Tag völlig neben sich und verlor. Nach langjähriger Pause betrat Carina Bruno erstmals wieder die Kegelbahn und holte gemeinsam mit Sara Moser (beide zusammen 512 Kegel) noch den zweiten Punkt.