KSC-Männer erkämpfen Sieg

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben einen Sieg beim SKV Brackenheim erkämpft. Hattenburgs Verbandsliga-Frauen unterlagen beim FV Burgberg.

Verbandsliga Männer: SKV Brackenheim – KSC Hattenburg 2:6 (3351:3394). Gegen Aufsteiger Brackenheim kam Marco Chioditti (509/0) mit der Bahn überhaupt nicht zurecht und kassierte eine Klatsche gegen den Tagesbesten. Tobias Saiger (601/1) konnte den Schaden in Grenzen halten. In der Mittelpaarung wollten es dann Daniel Bechter und Roland Chioditti richten. Aber auch Bechter (520/0) hatte mit der Bahn zu kämpfen. Chioditti (602/1) hielt die Hattenburger weiter im Spiel. Beim Stand von 2:2 und 74 Kegel Rückstand gingen nun André Weitzmann und Matthias Moser ins Spiel. Weitzmann (560/1) hatte seinen Gegner bis auf eine kleine Schwächephase im Griff und nahm ihm 40 Kegel ab. Moser (602/1) hielt seinen Gegner durchweg in Schach und machte letztlich den KSC-Sieg perfekt.

Verbandsliga Frauen: FV Burgberg – KSC Hattenburg 6:2 (3124:3006). Die KSC-Frauen gingen zum Teil angeschlagen ins Spiel. In der Startachse kam Tanja Keller (477/0) mit den Tücken der Bahnen nicht zurecht und musste die Tagesbeste der Gastgeber ziehen lassen. Nicole Miller (508/0) konnte das Spiel zunächst offenhalten, doch am Ende ging auch dieser Punkt verloren. Bei dem Stand von 0:2 und 94 Kegeln bewiesen dann Sara Moser und Christine Dolderer, dass noch nichts verloren ist. Moser (533/1) kämpfte aufopferungsvoll und punktete. Zur Mannschaftsbesten avancierte Dolderer (544/1). Somit stand es 2:2 bei 34 Kegel Rückstand. Nun sollten es noch Marina Riegger und Verena Greif richten. Dass beide Spielerinnen angeschlagen sind, zeigte sich schnell, da sie nie richtig ihre normale Leistung abrufen konnten. Greif (483/0) hatte einen sehr schwachen Start, konnte dann aber die letzten beiden Sätze gewinnen. Doch der Rückstand war zu groß. Riegger musste schon nach dem ersten Durchgang durch Monika Fucker ersetzt werden. Zusammen kamen sie auf 461 Kegel. Das Spiel war aber da schon zugunsten des Heimteams entschieden.

2. Bezirksliga Männer: KSC Egelfingen II – KSC Hattenburg II 2:6 (3076:3199). Felix Pfeiffer und Tim Binanzer begannen für die Hattenburger. Pfeiffer (521/0) kämpfte um jeden Satz und blieb so an dem Tagesbesten dran. Binanzer (533/1) konnte, obwohl er weniger Holz erzielte, den Punkt sichern, da er mehr Sätze als sein Gegner gewann. Rolf Ludescher und Christoph Weitzmann läuteten dann die Wende zugunsten der Hattenburger ein. Ludescher (545/1) entschied alle Sätze für sich und holte zudem 58 Kegel. Weitzmann setzte als Mannschaftsbester (556/1MP) noch einen drauf. Somit führten die Hattenburger mit 3:1 und 86 Kegel Vorsprung. Raphael Dolderer (504/0) konnte danach zwar die ersten beiden Sätze für sich verbuchen, in der zweiten Hälfte holte ihn der Gegner jedoch ein. Jan Schuler (540/1) ließ nichts anbrennen und sicherte den KSC-Sieg mit einem Gesamtvorsprung von 123 Kegel. Damit bleibt der KSC II weiter unbesiegt.