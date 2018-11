KSC II bleibt an Tabellenführer dran

Die Kegler KSC Hattenburg II sind Tabellenführer Baienfurt III durch einen Heimsieg im Nachholspiel in der zweiten Bezirksliga auf den Fersen geblieben.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – SG Ravensburg 7:1 (3167:2989). Durch eine kompakte Teamleistung blieb der KSC II zu Hause ungeschlagen. Roland Fucker (528/1) und Rolf Ludescher (528/1) sorgten für die Führung. André Weitzmann (526/0) und Felix Pfeiffer (521/1) bauten diese aus. Jan Schuler (547/1, Tagesbestleistung) und Tim Binanzer (517/1) machten den Sieg von Hattenburg II perfekt, das nun am 15. Dezember zu Hause auf Mengen II trifft.

Bezirksklasse Gemischt: SKG Balingen – KSC Hattenburg 6:0 (2067:1618). Leonie Burgmaier (435/0) und Elisabeth Fingerle (465/0) hatten zu Beginn das Nachsehen. Und auch in den beiden Schlusspaarungen mit Josef Hermann (386/0) und Fabian Jäger (332/0) zeigte der Gastgeber klar und deutlich, warum er an der Tabellenspitze steht. Am kommenden Samstag steht nun das Derby beim KSC Biberach an.