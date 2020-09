KSC Hattenburg startet mit zwei Niederlagen in Saison

Wegen der Corona-Pandemie und der Hygienemaßnahmen starten in diesem Jahr die Kegel-Verbandsligen normal in die neue Saison, während alle anderen Ligen erst im Oktober beginnen. Die Verbandsligateams des KSC Hattenburg mussten zum Auftakt jeweils Niederlagen verbuchen.

Verbandsliga Männer: SKV Brackenheim – KSC Hattenburg 5:3 (3501:3410). In Nordheim geriet der KSC Hattenburg, wie auch bereits in den Jahren zuvor, gleich zu Beginn weit ins Hintertreffen, da der Brackenheimer Ralf Blaich (658/1) einmal mehr gegen seinen Lieblingsgegner glänzte. Marco Chioditti (510/0) hatte klar das Nachsehen gegen seinen Kontrahenten. Durch Tobias Saiger (564/1) konnte der KSC zumindest den ersten Mannschaftspunkt holen. In den Mittelpaarungen überragte dann Roland Chioditti (643/1) und hielt die Partie somit noch offen. Daniel Bechter (560/0) zeigte zeitgleich ebenfalls eine gute Leistung, verlor aber am Ende. Nun war es an Matthias Moser (578/1) und André Weitzmann (555/0), das Spiel wie in den Jahren zuvor noch zu drehen, doch dies gelang nicht. Am Ende schlugen ein Einzelbahn- sowie der Mannschaftsbahnrekord für die Brackenheimer zu Buche.

Verbandsliga Frauen: Fire Pins Essingen – KSC Hattenburg 7:1 (3234:3171). Für den KSC machten Nicole Miller und Verena Greif den Anfang. Während Greif nie Anschluss an ihre Gegnerin fand und nur einen Satzpunkt gewann (491/0), verlief die Partie von Miller deutlich spannender. Die Hattenburgerin (505/0) verlor letztlich ganz knapp. Mit neuer persönlicher Bestleistung konnte Tanja Keller (575/1) im Mittelpaar ihre Gegnerin souverän in Schach halten, Vera Arnold (532/0) musste sich hingegen geschlagen geben. Trotz guter Leistungen mussten Marina Riegger (530/0) und Sara Moser (538/0) danach beide Mannschaftspunkte dem Gegner überlassen. Die Partie endete so mit 7:1 für Essingen.