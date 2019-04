KSC Hattenburg spielt Vereinsmeister aus

In den Kategorien Jugend U14, Jugend U18, Frauen und Männer haben sich Sportler des KSC Hattenburg getroffen, um ihre Vereinsmeister zu küren. Bei den U14 setzte sich Rebecca Ludescher die Krone auf. Mit einem Vorlaufergebnis von 408 Kegel und einem Finallauf von 383 Kegel.

Mehr Konkurrenz gab es bei der U18 gemischt, hierbei verteidigte Marco Chioditti seinen Titel vom Vorjahr. Insgesamt kam er auf 994 Kegel. Zweite wurde Christine Dolderer mit erspielten 950 Kegel. Burgmaier Leonie kompletierte das Treppchen mit 880 Kegel.

Eine Titelverteidigung bei den Frauen verbuchte Verena Greif für sich. Mit unangefochtenen 1081 Kegel hielt sie ihre Konkurrenz in Schach. Den zweiten Platz sicherte sich in einem Duell Nicole Miller mit 1021 Kegel, vor der Drittplatzierten Monika Fucker mit 1006 Kegel. Bei den Männern bestätigte Matthias Moser seine Vormachtstellung. Mit 1158 Kegel zeigte der schnittbeste Spieler der Saison, dass der Sieg nur über ihn geht. Wie bei den Frauen gab es ein Wettrennen um die weiteren Podestplätze. Am Ende setzte sich Reinhold Schädler mit 1124 Kegel vor Tobias Saiger mit 1119 Kegel durch.

Dieses Jahr wurde auch wieder ein Sonderpreis vergeben. Diesen erhielt Eleonora Heim, welche ihre neue persönliche Bestleistung erzielte.