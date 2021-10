KSC Hattenburg ist neuer Tabellenführer

Die Kegler des KSC Hattenburg haben in der Verbandsliga zu Hause im Nachholspiel den VfL Stuttgart-Kaltental mit 7:1 (3441:3215) geschlagen. Tobias Saiger (588/1), Marco Chioditti (568/1), Roland Chioditti (583/1), Reinhold Schädler (574/1) und Matthias Moser (602/1) ließen keine Zweifel am Sieg aufkommen. Andre Weitzmann und Daniel Bechter (526/0) mussten den Ehrenpunkt knapp an die Gäste abgeben. Hattenburg grüßt nun ungeschlagen von der Tabellenspitze aus.