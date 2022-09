KSC Hattenburg glänzt mit neuem Rekord

Mit einer herausragenden Teamleistung von 3520 Kegeln hat der Verbandsligist KSC Hattenburg beim thüringischen Landesligisten SV Wacker 04 Harras die zweite Runde im deutschen Pokal erreicht. Der KSC stellte damit auch einen neuen Mannschaftsbahnrekord auf.

SV Wacker 04 Harras – KSC Hattenburg 1:7 (3366:3520). Trotz des am Ende deutlichen Ergebnisses war es nach KSC-Angaben eine von Beginn an sehr spannende Partie, da die direkten Duelle teilweise nur mit geringem Vorsprung gewonnen werden konnten. André Weitzmann (555/1) und Tobias Saiger (620/1) teilten sich jeweils die Sätze mit den thüringischen Konkurrenten, aber durch das höhere Gesamtergebnis blieben die ersten beiden Mannschaftspunkte beim KSC. In der Mittelpaarung unterlag Daniel Bechter (544/0) deutlich, Roland Chioditti (596/1) konnte dafür den nächsten Mannschaftspunkt erspielen. Mit 3:1-Punkten und einem Plus von 52 Kegeln ging es in die Schlusspaarung. Hier zeigten die Hattenburger Marco Chioditti (573/1) und Matthias Moser (623/1) als Tagesbester keine Schwächen und brachten den Sieg sicher nach Hause. In der zweiten Runde trifft der KSC nun am 8. Oktober in Hattenburg auf den SKC Buna Schkopau aus Sachsen-Anhalt.