Die Frauenmannschaft des KSC Hattenburg hat in der Verbandsliga beim SKV Brackenheim gewonnen. Deutlich unterlegen war hingegen das Männerteam in der Verbandsliga.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg I – TSV Denkendorf 1:7 (3270:3431). Nichts zu holen gab es für die erste Männermannschaft gegen den Favoriten. Lediglich fünf Sätze von 24 konnte der KSC für sich verbuchen. André Weitzmann (535) und Roland Chioditti (552) wurden in ihre Schranken gewiesen. Beide konnten nur in einem Satz ihr Potential abrufen, mussten die Punkte daher ihren Kontrahenten überlassen. Mit 0:2 und minus 57 Kegel gingen Marco Chioditti und Tobias Saiger auf die Bahn. Chioditti (524) hatte nie den Hauch einer Chance. Tobias Saiger erzielte mit 577 Kegel die Bestleistung der Heimmannschaft und sicherte sich den Ehrenpunkt. Bei einem Stand von 1:3 und minus 119 Kegel war das Spiel so gut wie gelaufen. Daran konnten Raphael Dolderer und Matthias Moser nichts mehr ändern. Dolderer (527) konnte wie Moser (555) nur einen Satz gewinnen.

Verbandsliga Frauen: SKV Brackenheim – KSC Hattenburg I 3:5 (3032:3041). Einen wahren Krimi lieferten sich die Absteiger aus der zweiten Bundesliga und die Frauen des KSC. Auf den schwer zu spielenden Bahnen konnte Verena Greif (483/0) nie zu ihrem sonst so sicheren Spiel finden, während im Gegenzug Tanja Keller (508/1) in ihrem ersten Spiel in der Verbandsliga gleich punkten konnte. Mit einem Minus von einem Kegel ging die Mittelachse auf die Bahnen. Monika Fucker (464/0) war völlig von der Rolle. Nicole Miller (534/1) war jedoch zur Stelle und hielt somit den KSC im Spiel. Der Rückstand war nun auf 15 Kegel angewachsen. Was sich in der Schlusspaarung abspielte war ein einziges Hin und Her. Vor dem letzten Räumen hatte der KSC noch einen Rückstand von elf Kegeln. Doch Sara Moser (525/1) und Marina Riegger (527/0) behielten die Nerven und drehten das Spiel.

2. Bezirksliga Männer: KSC Hattenburg II – KSV Bergatreute 6:2 (3051:2899). Ihr erstes Spiel konnte die zweite Männermannschaft erfolgreich gestalten. In der Startpaarung konnten Tim Binanzer (478/0) und Daniel Bechter (531/1) gleich einen Vorsprung erarbeiten und die Mittelachse mit einem Vorsprung von 75 Kegel in die Partie schicken. Jan Schuler (534/1) und Felix Pfeiffer (513/1) nahmen die Vorlage auf und schafften klare Verhältnisse. Beide holten die Punkte. Mit dem sicheren Polster von 129 Kegel Vorsprung konnte es Raphael Dolderer (495/0) bei seinem zweiten Spiel an diesem Tag etwas ruhiger angehen. Das Mannschaftsergebnis komplettierte Dominic Schreiber (500/1).

Bezirksklasse A Frauen: TSG Ailingen II – KSC Hattenburg II 5:1 (2039:1962). Nach dem erfolgreichen Saisonstart musste sich die zweite Frauenmannschaft geschlagen geben. Leonie Burgmaier (478/0) konnte sich zwar zur Vorwoche steigern, war aber am Ende machtlos. Patricia Ludescher (478/0) kämpfte hart um den Punkt, hatte aber am Ende knapp das Nachsehen. Lisa Schick (469/0) stand neben sich und musste ebenfalls ihren Punkt abgeben. Einzig Christine Dolderer (537/1) konnte mit einem Kegel Vorsprung ihren Punkt machen.

Bezirksklasse gemischt: SF Friedrichshafen – KSC Hattenburg 5:1 (2050:2001). Auch die gemischte Mannschaft hoffte vergeblich auf einen Sieg. Eleonora Heim (477/0) und Tim Binanzer (505/0) konnten nicht mit ihren Gegnern mithalten. Daniel Bechter (481/0) tat sich schwer und verlor ebenfalls den Punkt. Christine Dolderer (538/1) betrieb nur noch Ergebniskosmetik.