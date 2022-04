KSC Hattenburg bezwingt Stuttgart-Kaltental

Die Verbandsliga-Kegler des KSC Hattenburg haben das Nachholspiel beim VfL Stuttgart-Kaltental mit 6:2 (3152:3045) gewonnen. Bei nun sieben Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten SVH Königsbronn und einem Spiel weniger ist nur noch ein weiterer KSC-Sieg notwendig, um die Meisterschaft perfekt zu machen. Zur Überraschung des Gegners spielte Matthias Moser (570/1) in der Startpaarung und holte den ersten Punkt für den KSC während Marco Chioditti (476/0) knapp unterlag. In der Mittelpaarung erspielte Roland Chioditti (539/1) den nächsten Punkt für den KSC, Daniel Bechter (487/0) verlor trotz des höheren Gesamtergebnisses nach Sätzen. In der Schlusspaarung entschieden Andrè Weitzmann (504/1) und Tobias Saiger (576/1) ihre Duelle jeweils für sich.