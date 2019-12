KSC-Frauen sorgen für erneuten Pokalcoup

Die Hattenburger Verbandsliga-Keglerinnen haben sich für das Viertelfinale im deutschen Pokal qualifiziert. Die Verbandsliga-Männer gewannen den Bezirkspokal, während die Frauen das Finale verloren.

DKBC-Pokal, Achtelfinale Frauen: KSC Hattenburg – Germania Neustadt 6:2 (3231:3148). Nach dem Coup in der dritten Runde empfing der KSC im Achtelfinale Germania Neustadt aus Thüringen, den aktuellen Fünften der 2. Bundesliga Mitte. In der Startachse konnten Nicole Miller und Verena Greif den ersten Satz für sich entscheiden, was gleich für gute Stimmung bei den Fans sorgte. Greif (494/0) musste dann aber ihre Gegnerin ziehen lassen und gab 49 Kegel ab. Miller (536/1) gewann derweil alle Sätze. Überraschend lag der KSC nur sieben Kegel zurück. Tanja Keller und Vera Arnold brannten im Anschluss ein Feuerwerk ab. Arnold (550/1) raubte ihrer Gegnerin den letzten Nerv und erzielte 38 Kegel Vorsprung. Keller gewann Satz eins klar, verlor aber die beiden Folgesätze. So musste sie den letzten Durchgang gewinnen, um zu punkten. Dies gelang ihr mit dem Tagesbestwert von 566 Kegeln. Nun roch es nach einer ganz dicken Überraschung, Hattenburg führte mit 3:1 und 68 Kegeln. Christine Dolderer und Sara Moser sollten es nun richten, um einen weiteren Coup zu landen. Dolderer (532/0) zeigte sich gefestigter als in den letzten Wochen, musste sich aber um 17 Kegel geschlagen geben. Moser (553/1) sicherte sich vier Sätze hauptsächlich im Abräumen und die Freude über den Einzug ins Viertelfinale war groß. Nun hofft der KSC auf einen Bundesligisten.

Bezirkspokal-Finale Männer: KSC Hattenburg – SKG Balingen 6:2 (3459:3256). Der KSC, Verbandsligist, nahm den Finalgegner aus der Regionalliga nicht auf die leichte Schulter, schließlich sollte der erste Pokalsieg her. Tobias Saiger (582/1) verschlief den ersten Satz noch, ließ seinem Gegner dann jedoch keine Chance mehr. Etwas mehr zu kämpfen hatte Tim Binanzer (589/1). Mit 2:0 und einem Plus von 55 Kegeln betraten Matthias Moser und Andre Weitzmann die Bahnen. Weitzmann (527/0) erwischte einen schwarzen Tag, gegen den besten Gästespieler fehlten letztlich 72 Kegel. Moser hingegen zeigte erneut, dass er eine Bank ist. Mit vier gewonnenen Sätzen und der Tagesbestleistung von 629 Kegel nahm er seinem Gegner 102 Kegel ab. Mit einem komfortablen Vorsprung von 3:1 und plus 85 Kegel gingen Vater und Sohn, Roland und Marco Chioditti, ins Spiel. M. Chioditti (546/0) verlor die ersten zwei Sätze jeweils knapp. Im dritten nahm er seinem Gegner dann 50 Kegeln ab, um dann den letzten wieder knapp zu verlieren – der Punkt ging an den Gegner. R. Chioditti (586/1) hatte keine Mühe. Er gewann alle Sätze und machte den Punkt perfekt. Zum ersten Mal kann nun der KSC Hattenburg den Wanderpokal für ein Jahr sein Eigen nennen.

Bezirkspokal-Finale Frauen: KSC Hattenburg – ESV Aulendorf 2:4 (2169:2324). Im Duell der beiden Verbandsligisten sah es zunächst nach einem Sieg für Hattenburg aus. Im zweiten Durchgang drehten die Aulendorferinnen das Spiel aber noch zu ihren Gunsten. Nicole Miller (565/1) hatte am Ende mit neun Kegeln die Nase vorne. Carina Bruno (532/1) tat es ihr gleich. Danach drehte aber Aulendorf auf. Sara Moser (546/0) musste alle Sätze abgeben und verlor 47 Kegel. Monika Fucker (526/0) hatte trotz einer guten Leistung nicht mal ansatzweise eine Chance, da ihre Gegnerin mit 661 Kegel einen neuen Bahnrekord aufstellte.