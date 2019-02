KSC-Frauen sichern sich Vizemeisterschaft

Am letzten Tag der Bewerbungsfrist hat ein weiterer Lokalmatador seine Bewerbung um den Bürgermeisterposten in Schwendi abgegeben: Thomas Rohmer aus Schwendi möchte am 24. März zum Nachfolger von Günther Karremann gewählt werden. Der 36-Jährige ist damit der dritte Kandidat nach Christian Wölfle aus Kleinschafhausen und Wolfgang Späth aus Ochsenhausen.

Rohmer ist katholisch, ledig – und er tritt als parteiloser Bewerber an. „Gemeindepolitik sollte sich an der Sache orientieren und nicht an der Parteizugehörigkeit“, lautet seine ...