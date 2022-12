KSC-Frauen scheiden im Pokal-Achtelfinale aus

Die Verbandsliga-Keglerinnen des KSC Hattenburg sind im Achtelfinale des deutschen Pokals ausgeschieden. Der KSC unterlag dem Erstligisten KV Liedolsheim aus dem Landkreis Karlsruhe.

DKBC-Pokal, Frauen: KSC Hattenburg – KV Liedolsheim 6:2 (3053:3265). Mit dem KV Liedolsheim kam der amtierender DKBC-Pokalsieger auf die Anlage nach Hattenburg. Die Favoritenrolle war nach KSC-Angaben somit von Anfang an klar. Dennoch konnte der KSC mit Nicole Miller (546/1) das erste Ausrufezeichen setzen und einen Mannschaftspunkt sichern. Vera Arnold (499/0) hingegen musste den Punkt ihrer Gegnerin überlassen. Mit einem Rückstand von vier Kegeln ging es anschließend in die Mittelpaarung. Hier konnten Vivien Fackler (498/0) und Tanja Keller (511/0) den stark aufspielenden Gästen keinen Punkt abnehmen. In der Schlusspaarung gelang Sara Moser (541/1) einen weiteren Mannschaftspunkt für die KSC. Verena Weitzmann/Eleonore Heim (458/0) mussten sich ihrer Gegnerin geschlagen geben. Somit endete die Partie mit einer 2:6-Niederlage für den KSC.