KSC-Frauen landen ersten Auswärtserfolg

Die Verbandsliga-Keglerinnen des KSC Hattenburg haben mit 6:2 (3110:3070) beim SKV Brackenheim gewonnen. Für die KSC-Frauen war es der erste Auswärtserfolg der Saison.

In Brackenheim musste der KSC krankheitsbedingt stark ersatzgeschwächt antreten. Zu Beginn ließ die glänzend aufgelegte Nicole Miller (578/1) mit einem tollen Ergebnis aufhorchen. Auch Vivien Fackler (513/0) zeigte sich stark verbessert. Vor allem durch die Tagesbeste Sara Moser (581/1) konnte der KSC im Mittelpaar einen großen Vorsprung in der Gesamtholzzahl erspielen. Hierzu trug auch Tanja Keller (516/1) ihren Teil bei. Im Schlussdurchgang erspielte Vera Arnold (489/1) den vierten Hattenburger Mannschaftspunkt. Die kurzfristig eingesprungene Helena Führle (433/0) hatte es mit der stärksten SKV-Spielerin zu tun. Nachdem kurz vor Schluss fast der komplette Vorsprung aus KSC-Sicht verspielt war, rettete Führle den Sieg jedoch noch mit einem top Schlussspurt ins Ziel. Damit machte Hattenburg einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt.