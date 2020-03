KSC-Frauen deklassieren Tabellenführer

Vier Spiele, vier Sieg: Das ist die Bilanz der Kegelteams des KSC Hattenburg am vergangenen Spieltag gewesen. Für eine große Überraschung sorgten die KSC-Frauen in der Verbandsliga.

Verbandsliga Männer: KSC Hattenburg – TSG Bad Wurzach 6:2 (3392:3151). Vier von sechs KSC-Spielern zeigten eine Topleistung beim Heimspiel gegen Bad Wurzach. Den Grundstein zu diesem souveränen Sieg legten zu Beginn Tobias Saiger und Marco Chioditti. Chioditti (578/1) hielt den stärksten Gästespieler in Schach. Bei Saiger (622/1) platzte der Knoten und er konnte zum ersten Mal auf den heimischen Bahnen die 600er-Marke übertreffen. Mit 2:0 und einem Plus von 167 Kegeln war so schon eine kleine Vorentscheidung gefallen. Felix Pfeiffer (461/0) war aufgrund von Verletzungen ins Team gerutscht, agierte sichtlich nervös und gab 82 Kegel ab. Roland Chioditti hielt mit seinen 607 Kegeln dagegen und punktete. Damit war die Partie zugunsten des KSC entschieden. Andre Weitzmann (496/0) blieb weit unter seinen Möglichkeiten. Matthias Moser (629/1) erzielte die Tagesbestleistung und machte den deutlichen Sieg perfekt.

Verbandsliga Frauen: KSC Hattenburg – KC Schwabsberg 8:0 (3049:2881). Für einen Paukenschlag sorgten die KSC-Frauen mit dem makellosen Sieg gegen den Tabellenführer. Den Anfang machte Verena Greif, die sich mit ihrer Gegnerin die Sätze teilte, aber mit 497 Kegeln mehr auf ihrer Anzeige stehen hatte. Nicole Miller (511/1) hatte keinerlei Mühe. Tanja Keller (491/1) gewann die ersten beide Sätze klar und konnte so verschmerzen, die zweite Hälfte des Duells zu verlieren – sie hatte immer noch mehr Kegel als ihre Gegnerin. Vera Arnold (496/1) drehte noch auf und steuerte so auch einen Punkt bei. Sara Moser (548/1) spielte frei auf und stellte die die Tagesbestleistung auf. Marina Riegger (506/1) lieferte sich ein spannendes Duell, behielt die Oberhand und machte so den makellosen Sieg perfekt. Durch den klaren Erfolg verschaffte sich der KSC etwas Luft im Abstiegskampf.

Bezirksklasse A Frauen: SKC Vilsingen – KSC Hattenburg II 1:5 (1916:1938). Vivien Fackler (489/1) erzielte zwar weniger Holz als ihre Gegnerin, holte sich aber 2,5 Sätze und somit den Punkt. Monika Fucker (478/1) hatte nur im dritten Satz Probleme. Yvonne Bohner (464/1) holte ebenfalls 2,5 Sätze und machte auch noch weitere Kegel gut. Das ausgerechnet Carina Bruno als Mannschaftsbeste mit 507 Kegel den Punkt abgeben musste, war etwas überraschend, änderte aber am Sieg der Hattenburgerinnen nichts. Durch den Erfolg setzte sich der KSC II im Mittelfeld der Liga fest.

Bezirksklasse gemischt Staffel II: KSC Hattenburg – TSG Ailingen 5:1 (1809:1628). Einen ungefährdeten Sieg konnte die gemischte Mannschaft einfahren. Elli Heim siegte mit 415 Kegeln deutlich und konnte mit Elisabeth Fingerle, welche mit 463 Kegeln ebenfalls ohne Probleme punktete, eine deutliche Führung herausspielen. Irene Wolf machte mit 448 Kegeln ebenfalls Holz gut, doch der Punkt ging aufgrund der Sätze verloren. Den Deckel drauf machte Vivien Fackler, die mit 483 Kegeln die Tagesbestleistung aufstellte.