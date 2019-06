KSC erringt württembergischen Pokalsieg

Die Keglerinnen des KSC Hattenburg haben sich beim Final-Four-Turnier in Öhringen den Titel des württembergischen Pokalsiegers gesichert. Im Finale setzten sich die KSC-Frauen mit 7:1 (3166:3023) gegen die TSG Ailingen durch und errangen damit den größten Mannschaftserfolg der Vereinsgeschichte. Darüber hinaus qualifizierten sich die Hattenburgerinnen für den deutschen Pokalwettbewerb in der neuen Saison.

Im Halbfinale bekamen es die Hattenburger Frauen mit dem Zweitliga-Absteiger SKV Brackenheim zu tun. Vera Arnold sorgte mit 494 Kegeln für den ersten Punktgewinn des KSC. Christine Dolderer erwischte einen Toptag und stellte mit 565 Kegeln eine neue persönliche Bestleistung auf. Etwas unerwartet führte Hattenburg so mit 2:0 Punkten und 100 Holz Vorsprung. In der Mittelpaarung konnte Nicole Miller mit 511 Kegeln die Brackenheimerin nicht aufhalten. Monika Fucker lieferte sich ein enges Spiel und gewann die ersten beiden Sätze knapp mit einem und zwei Holz Vorsprung. Im dritten Durchgang profitierte sie von einer Verletzung der Gegnerin und punktete letztlich mit 494 Kegeln.

Sara Moser dreht auf

Beim Stand von 3:1 und einem Vorsprung von 68 Kegeln lag es nun an der KSC-Schlussachse, den Sack zuzumachen. Julia Schmidt reichten am Ende 512 Kegel nicht für einen Punktgewinn. Kapitänin Sara Moser zeigte sich unbeeindruckt und brannte nach einem verhaltenen Start, der ihr aber zwei Satzgewinne einbrachte, in Durchgang drei ein wahres Feuerwerk ab. Mit 110 in die Vollen und 79 im Räumen erspielte sie das höchste Satzergebnis des gesamten Final-Four-Turniers bei Frauen und Männern. Letztlich schraubte sie ihre persönliche Bestleistung auf 615 Kegel nach oben und tütete den 6:2 (3191:3002)-Erfolg der Hattenburgerinnen ein.

Am Finaltag warteten nun die Frauen der TSG Ailingen, die sich im Halbfinale gegen Stuttgart Feuerbach durchgesetzt hatten, auf den KSC. Christine Dolderer bekam es mit Ailingens Vortagsbester zu tun. Abwechselnd gewannen die beiden Kontrahentinnen die ersten Sätze. Doch Dolderer hatte letztlich mit 523 Kegeln die Nase vorn und punktete sicher. Vera Arnold bestätigte ihre sehr gute Form der vergangenen Wochen, siegte glatt mit 4:0 Sätzen und stellte mit 554 Kegeln ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung auf. In der Mittelpaarung spielte Nicole Miller deutlich besser als am Vortag. Mit 542 Kegeln sicherte sie dem KSC den dritten Mannschaftspunkt. Anders als am Vortag kam dann Marina Riegger zum Einsatz. Die ersten beiden Sätze gingen knapp an ihre Gegnerin. Doch Riegger kämpfte sich zurück und holte mit 517 Kegeln den vierten Punkt für Hattenburg.

Somit musste die KSC-Schlussachse für den Pokalsieg nur noch zwei Satzgewinne landen. Durch den deutlichen Vorsprung gingen die beiden Hattenburgerinnen zunächst recht verhalten zu Werke und verloren jeweils den ersten Satz. Im zweiten Durchgang zeigten sich Sara Moser und Julia Schmidt dann aber deutlich verbessert und gewannen die nötigen Sätze zum Sieg. Somit waren die letzten 60 Wurf reines Schaulaufen. Während Sara Moser mit 538 Kegeln einen weiteren Punkt holte, musste Schmidt (492 Kegel) ihrer Gegnerin den Ehrenpunkt überlassen. 7:1 (3166:3023) lautete der Endstand für den KSC Hattenburg – der größte Mannschaftserfolg der Vereinsgeschichte war perfekt.