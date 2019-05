KSC-Duo gewinnt Sprint-Titel

Die Lokalmatadoren Verena Greif und Daniel Bechter vom KSC Hattenburg haben sich bei den württembergischen Meisterschaften jeweils den Titel in der Sprint-Disziplin gesichert. Marco Chioditti gewann Bronze bei den württembergischen Jugend-Meisterschaften in Ulm.

In drei verschiedenen Disziplinen fanden die württembergischen Meisterschaften in Hattenburg statt. In der Tandem-Disziplin erreichte das KSC-Duo Verena Greif und Andre Weitzmann sicher das Viertelfinale. In diesem mussten sie sich nach einem 1:1 nach Sätzen, im Sudden-Victory den späteren Finalteilnehmern aus Essingen geschlagen geben.

In der Sprint-Disziplin kam es bei den Frauen sowie bei den Männern jeweils gleich nach der Qualifikationsrunde zum direkten Duell der Hattenburger Starter. Bei den Frauen ging die Partie zwischen Julia Schmidt und Verena Greif in den Sudden-Victory, den Greif mit 20:17 für sich entschied. Im Halbfinale lief es für Greif besser und sie qualifizierte sich mit einem 2:0-Erfolg souverän für das Finale. Dort wartete mit Jasmin Annasensl eine erfahrene Bundesliga-Spielerin auf die Hattenburgerin. Der erste Durchgang ging an Annasensl. Greif kämpfte sich im zweiten Satz aber zurück – der Sudden-Victory musste entscheiden. Und wieder hieß die Siegerin Verena Greif, die sich damit den württembergischen Meistertitel holte und sich zudem das Ticket für die DM in Oggersheim sicherte. Einen weiteren DM-Startplatz erreichte die drittplatzierte Tanja Keller, die zur kommenden Saison vom SKC Berg zum KSC Hattenburg wechselt.

In der Männerwertung gingen insgesamt 32 Spieler an den Start, gleich in Runde eins standen sich die Hattenburger Daniel Bechter und Tobias Saiger gegenüber. Im Sudden-Victory setzte sich Bechter letztlich durch. Dies gelang ihm auch im Achtelfinale gegen seinen Konkurrenten aus Stuttgart. Im Viertel- und Halbfinale ließ Bechter dann jeweils einen 2:0-Sieg folgen. Im Finale traf der Hattenburger auf einen Spieler aus Heilbronn, den er auch in zwei Sätzen bezwingen konnte. Damit war auch ihm der württembergische Meistertitel und die DM-Fahrkarte sicher.

Chioditti gewinnt Bronze in Ulm

Bei den württembergischen Jugend-Meisterschaften in Ulm vertraten Leonie Burgmair und Marco Chioditti die Farben des KSC Hattenburg. Burgmair stellte bei ihrem Debüt mit 509 Kegeln eine neue persönliche Bestleistung auf und belegte den 14. Rang. Marco Chioditti erreichte als Achter den Finaltag. Dort legte er 562 Kegel hin und stand damit zwischenzeitlich an der Spitze. Am Ende wurde es der dritte Platz, durch den Marco Chioditti die Qualifikation für die DM in Oggersheim erreichte.