Krippenspiel in der Basilika St. Georg Ochsenhausen

Über 60 Kinder der Kirchengemeinde St. Georg Ochsenhausen hatten sich seit den Herbstferien auf den Weg gemacht, zusammen mit dem kleinen Esel die Weihnachtsgeschichte zu entdecken. Stellt euch vor, der kleine Esel führte Maria und Josef durch allerlei Gefahren sicher nach Bethlehem und war im Stall von Bethlehem hautnah dabei, als der riesige Engelschor jubelte und sich schließlich Räuber, Hirten, Wirtsleute und Erzähler um die Krippe versammelten. Bei der Aufführung an Heiligabend im Rahmen eines kurzen Wortgottesdienstes für junge Familien war die Basilika St. Georg Ochsenhausen nahezu voll und es kamen Spenden in der Höhe von 1100 Euro zusammen, die wie jedes Jahr an das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach überwiesen werden – auf diesem Wege ein herzliches „Vergelt’s Gott“ an alle mitwirkenden Kinder und die zahlreichen Zuschauer!