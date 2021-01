Anstelle des traditionellen Krippenspiels an Heiligabend in der Herz-Jesu-Kapelle in Ochsenhausen haben zahlreiche große und kleine Zuschauer die Weihnachtslegende „Marias kleiner Esel“ diesmal in Form eines von der Kirchengemeinde vorab produzierten Videos erlebt.

Das Krippenspiel fand also den Weg zu den Familien ins Wohnzimmer, sodass deutlich mehr als 300 zuschauende Haushalte die Weihnachtsfreude des kleinen Esels spüren konnten. Wie jedes Jahr wurde um Spenden für das Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach gebeten und mit etwa 1780 Euro wurden die Erwartungen nach Angaben der Kirchengemeinde mehr als übertroffen. Sie bedankt sich bei allen, die in Form einer Onlinespende oder durch die Spendenkässchen in den Bäckereien Grieser und Hampp zu diesem Ergebnis beigetragen haben.