Die TTF Liebherr Ochsenhausen haben in der Tischtennis-Bundesliga ihre dritte Saisonniederlage kassiert. Die spannende Partie in Bergneustadt blieb ohne Happy End für den deutschen Pokalsieger, der sich nach mehr als dreieinhalb Stunden mit 2:3 geschlagen geben musste. Die TTF behalten zwar die Tabellenführung, doch sind die Topteams noch enger zusammengerückt. Ochsenhausen und Düsseldorf sind punktgleich (24:6), Bergneustadt (22:6) ist dem Duo dicht auf den Fersen.

Ausschlaggebend für die Niederlage war der Umstand, dass vor 720 Fans – Saisonrekord für Bergneustadt – nur Jang Woojin für die TTF punktete und das Ochsenhauser Doppel erstmals in dieser Saison den Tisch nicht als Sieger verließ.

Zunächst standen sich mit Benedikt Duda und Stefan Fegerl zwei Spieler gegenüber, die kürzlich noch bei den Hungarian Open in Budapest im Einsatz waren. Ohnehin waren bis auf Jang Woojin alle Spieler beider Teams in Ungarn am Start. Auf Hugo Calderano, der in Budapest am weitesten gekommen war (erst am Samstag im Viertelfinale schied er aus) hatten die TTF verzichtet – schließlich standen vier ausgeruhte Akteure bereit.

Stefan Fegerl glich im Spiel gegen Duda nach verlorenem ersten Satz aus, doch die folgenden beiden Durchgänge gingen mehr oder weniger klar an Duda. Der Engländer Paul Drinkhall verlangte dem von TTF-Trainer Dmitrij Mazunov an Nummer eins aufgestellten Jang Woojin alles ab, aber der Weltranglistenelfte behielt Nerven und Übersicht und gewann in vier Sätzen, nachdem er mehrmals klare Rückstände in den Sätzen wettgemacht hatte.

Nun ruhten die Hoffnungen auf Simon Gauzy, dem man gegen Alvaro Robles einen Sieg zutraute. Doch nach gewonnenem ersten Satz riss bei Gauzy der Faden und Robles ging mit 2:1 Sätzen in Führung. Gauzy glich aus, sodass der fünfte Durchgang entscheiden musste. Den entschied der Spanier für sich, Bergneustadt führte 2:1.

Jang Woojin stand nun unter Druck, musste das Spitzeneinzel gegen Duda gewinnen. Das gelang ihm auch, aber es ging eng zu. Erneut holte der 23-jährige Südkoreaner hohe Rückstände auf, behielt in den entscheidenden Momenten die Nerven und gewann in vier Sätzen. „Jang war unser herausragender Mann“, sagte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Endlich hat er seine Klasse gezeigt und die nötige Lockerheit gefunden. Er hat das super gemacht.“

Es ging also ins Schlussdoppel. Stefan Fegerl und Jakub Dyjas – beide als exzellente Doppelspieler bekannt – fanden in den Bergneustädtern Robles/Drinkhall ebenbürtige Gegner, die diesmal einen Tick besser waren. Zweimal glich das TTF-Duo Satzrückstände aus, doch den fünften Durchgang sicherten sich Robles/Drinkhall und damit dem TTC den Sieg.

„Die Niederlage ist schade, jedoch kein Beinbruch. Man kann gegen einen so starken Verfolger auch einmal ein knappes Spiel verlieren“, sagte TTF-Präsident Kristijan Pejinovic. „Bergneustadt wird es dieses Jahr wohl in die Play-offs schaffen, wir aber vermutlich auch. Wir müssen weiter Punkte sammeln und wollen uns eine gute Platzierung für die Play-offs sichern. In unserem nächsten Spiel am 10. Februar in Grenzau wollen wir eine Schippe drauflegen.“

TTF-Protest wegen kalter Halle

Ärgerlich und Gesprächsthema auch noch nach der Begegnung waren die Temperaturen in der Bergneustädter Burstenhalle, in der es lausig kalt war. Die TTF legten sogar Protest gegen die Spielwertung ein. „Damit soll nicht die Leistung der Bergneustädter nachträglich geschmälert werden“, so Pejinovic. „Aber es war wirklich sehr kalt in der Halle. Wir sind es den Spielern schuldig, das zu klären, denn solche Temperaturen sind nicht vertretbar und bedeuten eine größere Verletzungsgefahr. Auch für die Spieler des Gegners. Wir werden nicht erreichen, dass das Spiel wiederholt wird. Wohl aber, dass die Umstände geklärt werden und so was nicht mehr passiert.“