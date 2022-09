Kreisliga B II Riß: Tabellenführer lässt Punkte liegen

In der Fußball-Kreisliga B II Riß hat sich am Donnerstagabend der Tabellenführer SGM Reinstetten/Hürbel beim 3:3 (2:2) gegen die SGM Altheim/Schemmerberg mit einem Punkt zufriedengeben müssen. Die Platzherren gestalteten die ersten 30 Minuten überlegen, ließen aber weitere Chancen ungenutzt liegen. Dies rächte sich in der vom siebten Spieltag vorgezogenen Partie, denn der nie aufsteckende Kontrahent kam noch vor der Pause zum Ausgleich. Der vor allem kämpferisch starke Gast bot nach dem Wechsel über weite Strecken dem Tabellenführer Paroli und belohnte sich durch ein Tor in der Nachspielzeit mit einem Zähler. Tore: 1:0 Robin Föhr (7.), 2:0 Marcel Hutzel (26.), 2:1 Marcel Link (37.), 2:2 Daniel Missel (42.), 3:2 Samuel Mohr (83./FE), 3:3 Nico Birk (90. +2/FE). Bes. Vork.: Gelb-Rot für Dominik Hoch (90. +2/SGM R/H). Res.: 5:0.