Kreisliga B II: Punkteteilung im Verfolgerduell

In der Fußball-Kreisliga B II hat es in einem intensiv geführten Verfolgerduell zwischen der SGM Reinstetten/Hürbel und der SGM Tannheim/Aitrach in Hürbel eine gerechte Punkteteilung gegeben. Die Heimelf nutzte in der 40. Minute durch Timo Gaupp nach einem Eckball die bis dahin beste Torgelegenheit zur 1:0-Pausenführung. Nach dem Wechsel versäumten es die Platzherren die sich bietenden Konter besser auszuspielen und nachzulegen. Dies rächte sich in der 78. Minute, denn Julius Boscher glich zum 1:1-Endstand aus.