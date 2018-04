Kreisel-Bau zwingt Georgimarkt zum Ausweichen

Der Georgimarkt, der am 30. April von 8 bis 18 Uhr in Ochsenhausen stattfindet, muss teilweise auf andere Flächen ausweichen. Da die Linienbusse wegen des Baus des Kreisverkehrs zur Zeit über den Marktplatz umgeleitet werden, müssen Teile des Georgimarkts, die dort bisher ihren Standort hatten, in den Bereich des „Bogens“ verlegt werden.

Nach ersten Überlegungen den Jahrmarkt abzusagen, hat die Verwaltung gemeinsam mit Marktmeister Ernst Zobel versucht, die Anordnung der Marktstände so zu ändern, dass dennoch ein attraktiver Markt zustande kommen kann. Die jahrhundertealte Tradition sollte wegen der Baustelle nicht unterbrochen werden, wie die Verwaltung jetzt mitteilte. „Die Stände müssen eben ein wenig näher zusammenrücken“, sagt der Marktmeister.

Es sei zwar schwierig gewesen, für alle einen Platz zu finden, aber man habe es geschafft und hoffe, dass auch an einem neuen Standort der Verkauf gut laufe. Für die Käufer biete sich mit der neuen Anordnung eine gute Möglichkeit, einmal Stände zu entdecken, die bisher nicht auf dem üblichen Weg durch den Markt gefunden wurden.

Die Stadtverwaltung und der Marktmeister bitten alle Marktbesucher und die Verkehrsteilnehmer darum, gegenseitig aufeinander Rücksicht zu nehmen, damit sowohl der Markt als auch der Verkehr möglichst reibungslos funktionieren.