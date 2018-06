Kreisel-Bau: Vollsperrung um eine Woche verschoben

Die ab Montag, 2. Juli, geplante Vollsperrung der Ortsdurchfahrten von Ochsenhausen und Erlenmoos kommt erst eine Woche später als ursprünglich gedacht. Wie berichtet beginnen die Bauarbeiten in Erlenmoos nämlich erst später, weil die zuständige Baufirma wegen der jüngsten Unwetter an anderen Baustellen länger braucht. Bis die Arbeiten in Erlenmoos starten, können Verkehrsteilnehmer an der Kreisel-Baustelle in Ochsenhausen noch auf einer Spur vorbeifahren.

Ab 9. Juli heißt es dann aber für alle, deren Ziel nicht Erlenmoos oder Ochsenhausen ist, dass sie die beiden Orte weiträumig umfahren müssen. Wer von Biberach kommend nach Memmingen will, wird von Ringschnait aus über Mittelbuch, Rottum, Ellwangen und Rot an der Rot umgeleitet. Von Memmingen aus wird der Verkehr bis 9. September über Illerbachen, Berkheim, Erolzheim, Edelbeuren und Gutenzell-Hürbel um die Baustellen herumgeführt. Laut Bürgermeister Andreas Denzel liegt die Kreisel-Baustelle in Ochsenhausen „exakt im Zeitplan“. Bis Dezember soll der neue Kreisverkehr fertig sein.

Weitere Informationen zu Sperrungen gibt es auf der Homepage der Stadt unter der Adresse www.ochsenhausen.de.