Kreative Auszeit im Atelier Lilly Meier

Das Bildungswerk Ochsenhausen bietet am Samstag, 21. November, und am 5. Dezember den Kurs „Zeit für Dich“ mit Lilly Meier an. Beide Kurstag finden jeweils von 10 bis 13 Uhr im Atelier Lilly Meier, Bergstraße 26 in Rottum statt. Die Kursgebühr beträgt 59,00 Euro in der Kleingruppe. Hinzu kommen Materialkosten, die im Kurs abgerechnet werden.

Viele haben das Gefühl, ihr Leben für andere zu leben, immer am Schaffen zu sein. Sie gönnen sich keine Erholungspausen. Manche haben das Gefühl, sich in ihren Job nicht wirklich entfalten zu können.

Einiges davon ist je nach Sichtweise löblich, aber auf Dauer nicht unbedingt bekömmlich. Es gibt Möglichkeiten, dies positiv zu verändern, indem sich ein bisschen Zeit zu nehmen für sich. Eine wunderbare Methode, diese kleine „Aus“Zeit effektiv und freudvoll zu gestalten, bietet das „intuitive“ Malen. Teilnehmer können ihren überforderten Motor herunterfahren, den Kopf abschalten und mit Freude und Unbeschwertheit ihre unentdeckte Kreativität genießen. Tolle Farben, verschiedenste Malmaterialien und Maluntergründe sind möglich.