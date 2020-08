Der Kneipp-Verein Ochsenhausen bietet im Herbst zwei Kräuterwanderungen mit Bernhard Allgaier an. Der erste Termin unter dem Motto „Kräuter, Beeren und Früchte“ ist am Sonntag, 6. September, von 9.30 bis 12 Uhr. Treffpunkt ist am Krummbach. Anmeldungen werden unter Telefon 07352/3731 entgegengenommen.