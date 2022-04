Kräuterkunde, Small-Talk und eine Typveränderung

Das Bildungswerk Ochsenhausen bietet in der nächsten Zeit neue Kurse an. Interessierte können sich ab sofort dafür anmelden.

Zum Männer-Kräuterkochkurs lädt Tanja Sonntag am Freitag, 13. Mai, von 18 bis 22 Uhr in die Lehrküche der Realschule, Im Herrschaftsbrühl 4 in Ochsenhausen, ein. Bei diesem Kochkurs wird ein saisonales Vier-Gänge-Menü mit frischen Zutaten, wie Kräuter und Gemüse gekocht. Die Kursgebühr beträgt 30,20 Euro, zuzüglich Speisekosten.

Bei der Kräuterküche für Kräuterneulinge gibt es Theorie und Praxis mit Angelika Romer am Mittwoch 18. Mai, von 18 bis 21.30 Uhr in der Lehrküche der Realschule Ochsenhausen. Hier werden verschiedenste kulinarische Köstlichkeiten mit Kräuter zubereitet und nebenbei erfahren die Teilnehmer viel über Anbau, Ernte und Einsatz in der Küche. Der Kurs kostet 25,20 Euro, zuzüglich Materialkosten.

Small Talk mit Heidrun Edel gibt es am Mittwoch, 11. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Raum 0.04 in der Realschule Ochsenhausen. Freundlich und offen auf Menschen zugehen können, ist das Hauptziel dieses Seminars. Die Teilnehmer lernen, wie sie mit Unbekannten beruflich und privat leicht und charmant in Gespräch kommen. Kursgebühr: 19 Euro.

Beim Stoffwindel-Workshop mit Stoffwindelberaterin Elisa Weiß, Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln, lernen Interessierte am Dienstag 17. Mai, von 18.30 bis 21.30 Uhr im Familienzentrum im Städtischen Kindergarten, Riedstraße 40, die Vor- und Nachteile und die Handhabung von modernen Stoffwindeln. Die Teilnahme kostet 27,60 Euro.

„Vorher-Nachher – Ein neuer Typ“ heißt es für Für Frauen am Mittwoch, 18. Mai, von 18 bis 21 Uhr im Fürstenbau, Schlossbezirk 4 in Ochsenhausen. Ayhan Hardaldali, erfahrener Image- und Maskenbildner, zeigt den Teilnehmerinnen, wie sie ihre natürliche Schönheit unterstreichen können. Bitte mitbringen: Fotoapparat, Smartphone, Schreibzeug. Kursgebühr: 58 Euro, Materialkosten werden im Kurs abgerechnet.

Nordic Walking für Fortgeschrittene mit Johanna Martin gibt es am Freitag 13., und 20. Mai jeweils von 17 bis 18.30 Uhr. Treffpunkt ist am Parkplatz Ziegelweiher in Ochsenhausen, die Kursgebühr beträgt 15 Euro. In kleiner Gruppe kontrollieren, korrigieren und automatisieren die Teilnehmer die Technikabläufe. Als Hilfsmittel dient ein Pulsmesser (falls vorhanden bitte mitbringen).