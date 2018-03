Kräuterfest: Organisatoren hoffen auf Unterstützung

Brunnen-Theater, Ausstellung im Rathaus und natürlich alles rund um Kräuter: Das Kräuterfest unter dem Motto „Lass’ Waxa“ in Ochsenhausen geht in diesem Jahr am Samstag, 26. Mai, in die neunte Runde. Was einmal mit einer kleiner Gartenführung begann, gehört inzwischen fest zum Jahreskalender der Rottumstadt. Damit das auch so bleibt, suchen die Organisatoren dringend nach Sponsoren und helfenden Händen.

Renate Schlegel, Inhaberin der Gabler-Apotheke, erinnert sich noch genau daran, wie das Kräuterfest aus der Taufe gehoben wurde. Angefangen habe alles mit einer Gartenführung in Steinhausen an der Rottum. „Danach war die Überlegung da, das Ganze im Garten der Gabler-Apotheke zu machen“, sagt Schlegel. Und so fand im Jahr 2010 das erste Kräuterfest in Ochsenhausen statt. „Im dritten Jahr war das Fest dann schon so groß, dass wir eine Straßensperre beantragen mussten“, erläutert die Apothekerin.

2000 Festbesucher

Etwa 2000 Besucher kommen alljährlich, teilweise reisen sie aus dem Bodenseeraum oder Reutlingen an. Ausrichter der Veranstaltung ist der Kneipp-Verein Ochsenhausen. „Kräuter sind eine der fünf Säulen der Kneipp’schen Lehre“, so Schlegel, die auch stellvertretende Vereinsvorsitzende ist. Den Slogan „Lass’ Waxa“ habe Franz Baur entwickelt – ein Motto, das nicht nur gut zur Veranstaltung selbst, sondern auch zur Historie des Fests passe.

Aussteller suchen, Genehmigungen beantragen und das Programm im Detail planen – neben Renate Schlegel kümmern sich Ursula Miehle, Susanne Reisacher, Helga Hecht, Marlene Ruf-Bauer und Angelika Romer um die Organisation. Jetzt, wenn die Veranstaltung näher rückt, treffen sich die sechs Frauen in immer kürzeren Abständen. „Wir alleine können die Veranstaltung aber nicht mehr schultern“, sagt Schlegel. Auch, weil der Kneipp-Verein nur eine überschaubare Zahl an Mitgliedern habe. Zwar erhalte man in diesem Jahr noch einmal die Unterstützung von der Webergruppe, aber 2019 sei Schluss damit, so Schlegel. Unter anderem beim Auf- und Abbau des Fests braucht die Gruppe helfende Hände. Die Apothekerin sagt: „Uns fehlt im wahrsten Sinne des Wortes die Manpower.“

Auch die Finanzierung des Fests gestaltet sich schwierig. Da kein Eintritt verlangt wird und die Standgebühren für Aussteller nicht steigen sollen, refinanziert sich das Kräuterfest nicht, so Schlegel. Deshalb ist sie auf der Suche nach Sponsoren. „Wir wollen die Standgebühren gering halten, weil wir regionale Anbieter haben wollen. Nicht alle machen das hauptberuflich“, erläutert Schlegel. Das Eintrittsgeld für Vorträge in Höhe von drei Euro pro Person fließe komplett in den Topf für Referentenhonorare.

Trotz dieser schwierigen Rahmenbedingungen haben die Verantwortlichen auch diesmal wieder ein buntes Programm gestrickt. So werden beim Kräutermarkt auf und rund um den Marktplatz zwischen 40 und 45 Aussteller vertreten sein, Referenten Einblicke in die Welt der Kräuter geben und Besucher bei speziellen Führungen informiert.

Eine Delegation des Amateurtheaters Ochsenhausen unter Regie von Franz Baur führt wieder das Brunnen-Theater auf. „Diesmal handelt das Stück vom Maisanbau und welche Folgen das für Kräuterpflanzen haben kann“, sagt Schlegel. Ein Kinderprogramm sowie eine Ausstellung im Rathaus runden die Veranstaltung ab.

Neu ist in diesem Jahr, dass beim Kräuterfest das Thema „Bier“ aufgegriffen wird. Die Funktion einer Tischbrauerei soll vorgeführt sowie der Hopfen näher unter die Lupe genommen werden. „Damit sorgen wir für einen maskulinen Touch beim Kräuterfest“, sagt Schlegel lachend. In der Hoffnung, dass künftig vielleicht auch mehr Männer bei der Organisation mithelfen.