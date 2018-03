Konzert zum 100. Todestag von Boulanger

Das Orpheus Vokalensemble widmet der französischen Komponistin Lili Boulanger unter der Leitung des Dirigenten Michael Alber am Freitag, 16. Februar, im Bibliothekssaal Ochsenhausen anlässlich des 100. Todestags einen Chorabend.

Zur Aufführung kommen sämtliche Werke für Chor mit Klavierbegleitung. Beginn ist um 19 Uhr, am Klavier begleitet von Antonii Baryshevskyi. Als erste Frau in der Geschichte gewann Lili Boulanger 1913 den begehrten Prix de Rome, der in Paris hochbegabte junge Komponisten auszeichnete und wurde quasi über Nacht zur Berühmtheit.

In Pariser Künstlerkreisen verkehrte sie mit Gabriel Fauré und Maurice Ravel und war aufgrund ihrer Begabung und ihres Charismas hoch angesehen, heißt es in der Ankündigung. Eine Musik, die mehr als nur eine Ahnung davon gibt, was der Musikwelt 1918 verloren ging, als Lili Boulanger mit nur 24 Jahren starb.

Der Eintritt ist frei. Plätze sollten unter Telefon 07352/9121025 reserviert werden.