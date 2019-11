Konzert mit der Hausmusik Muchitsch in Laubach

In der Kirche Mariä Opferung in Laubach gibt es am Sonntag, 17. November, 16 Uhr, ein festliches, alpenländisches Kirchenkonzert mit der Hausmusik Muchitsch. Das Quartett um den gebürtigen Kärntner Gilbert Muchitsch (Klarinette, Saxophon, Querflöte, Kontrabass) mit Inge Waibel (Steierische Harmonika und Kontrabass), Marion Sauter (Akkordeon, Gitarre und Steirische Harmonika) sowie Erika Schwarz (Harfe, Akkordeon, Gitarre und Kontrabass) berührt laut Ankündigung durch seine gefühlvolle, alpenländisch geprägte Musik.

Seit 2012 spielen die vier Musiker unterschiedlichste Klängen. In ihrem breitgefächerten Repertoire haben bodenständige Volksmusik und traditionelle Volksweisen aus Bayern und Österreich eine besondere Bedeutung, heißt es in einer Mitteilung. Zum Repertoire der Hausmusik Muchitsch gehören aber auch genauso Klänge aus der Klassik zum Beispiel von Frédéric Chopin oder das Wolgalied aus der Welt der Filme, Kirchenlieder aus dem Gotteslob sowie Eigenkompositionen in wechselnden Musikstilen. Sie haben sich den ruhigen, besinnlichen Melodien verschrieben. Gespielt wird grundsätzlich ohne Anlage und Verstärker. „Zur Ehre Gottes und der Freude der Menschen“ beschreibt Inge Waibel die Kirchenkonzerte der Hausmusik Muchitsch.

Auch beim diesjährigen Konzert in Laubach ist der Eintritt frei. Die Musiker freuen sich über Spenden für die Aids-Arbeit von Schwester Electa Wild. Sie stammt aus Reinstetten. In Bloemfontein/Südafrika klärt sie auf, kämpft gegen den Virus HIV und hilft vor Ort Betroffenen und ihren Familien.