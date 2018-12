Konzert entführt Zuhörer in geheimnisvolle Welten

Das Jahreskonzert der Stadtkapelle Ochsenhausen hat unter dem Motto „Von Mythen und Legenden“ gestanden. Das Jugendblasorchester Ochsenhausen-Ummendorf unter der Leitung von Dimitri Frenkel und Thomas Wolf eröffnete den Abend mit dem Werk „Pachelbel’s Canon“, das von Steve Cortland modern arrangiert wurde. Dirigiert wurde das Eröffnungsstück von Aurelia Grieser.

Im Anschluss präsentierte das Orchester „Return of the Vikings“ (Bert Appermont), in der die Geschichte von Wikingern auf rauer See erzählt wird. In „Alpine Inspirations“ vertonte der Tiroler Komponist Martin Scharnagl die Schönheit der Berge. Vor dem Konzertteil der Stadtkapelle wurden Frank Martin (30 Jahre aktive Mitgliedschaft), Reinhold Besenfelder (40 Jahre aktive Mitgliedschaft) und Walter Kühner (insgesamt 50 Jahre zunächst aktive, dann fördernde Mitgliedschaft) durch den Blasmusikkreisverband Biberach geehrt.

Mit „Ignition“ (Todd Stalter) eröffnete die Stadtkapelle unter der Leitung von Thomas Wolf den zweiten Teil. Danach entführte das Orchester die Zuhörer in die USA zum See „Flathead Lake“, in dem der Legende nach die sagenumwobene Kreatur „Montana Nessie“ ihr Unwesen treibt – „The Legend of Flathead Lake“ (Carl Wittrock). Nach der Pause folgten zwei Klassiker der symphonischen Blasmusik: „Suite on Celtic Folk Songs“ (Tomohiro Tatebe) und „El Camino Real“ (Alfred Reed). Im erstgenannten Stück erklingen drei alt-irische Weisen, die seit Generationen im keltischen Gürtel das kulturelle Erbe erhalten. Der „Königliche Weg“ hingegen handelt von religiösen Stützpunkten spanischer Missionare und beschreibt den 970 Kilometer langen historischen Weg, der die Missionsstationen in Kalifornien miteinander verband.

Mit „Farmer’s Tuba“ (Martin Scharnagl) überzeugte Sven Vinzelberg an der Tuba; bei „Highland Fling“ (Andrea Crossley) zeigte Franziskus Erb sein solistisches Können als Schlagzeuger. Der Marsch „Black Granite“ bildete den Abschluss. Die Stadtkapelle verabschiedete sich mit den Zugaben „Oh when the Saints“ (Peter Kleine Schaars) und „Ross Roy“ (Jacob de Haan).