Konrektor der GMS Ochsenhausen, Harald Denzel, geht in den Ruhestand

Nach fast 40-jähriger Dienstzeit ist Harald Denzel am letzten Schultag in den Ruhestand versetzt worden. Der gebürtige Tannheimer kam 1982 als Junglehrer an die Joseph-Gabler-Hauptschule in Ochsenhausen. Der damalige Rektor Hans Rueß suchte Denzels Aussage zufolge einen Organisten und Musiker für seine Schule.

An der Joseph-Gabler-Hauptschule wurde Harald Denzel 1994 Konrektor. Er führte zahlreiche Schüler zum Hauptschulabschluss und später zum Werkrealschulabschluss. Gemeinsam mit seinen damaligen Kollegen und dem späteren Rektor Franz Baur, erarbeitete er zwei große Schulmusicals, „Elfenstein“ und „Gestern noch war heute morgen“. Die Musik dazu komponierte er genau abgestimmt auf die Möglichkeiten seiner Schülerinnen und Schüler und begeisterte damit die ganze Schulgemeinschaft und weit darüber hinaus. Er leitete Lehrerfortbildungen an der Landesmusikakademie und gab seine Erfahrungen weiter. Harald Denzel kümmerte sich weit vor Medienentwicklungsplan und Digitalpakt auch um die Digitalisierung der Schule. Er belegte zahlreiche Fortbildungen im Bereich Informatik und multiplizierte seine Kenntnisse unter den Kollegen.

Seit 2010 unterrichtete Harald Denzel in Reinstetten an der Gemeinschaftsschule, nachdem die Joseph-Gabler-Schule und die Reinstetter Schule nach einem Bürgerentscheid als Gemeinschaftsschule am Schulort Reinstetten zusammengelegt wurden. Als im Schuljahr 18/19 die Schule plötzlich ohne Schulleiter dastand, wurde die Schulleitung kommissarisch an Harald Denzel übertragen. Diese leitete er länger als ein Schuljahr. In seinem letzten Schuljahr konnte er dann an der Seite der neuen Rektorin Antje Licht wieder als Konrektor arbeiten.

Harald Denzel wurde von seinen Kollegen, den Eltern, seinen Schülern und auch der Stadt Ochsenhausen und dem Schulamt stets geschätzt als besonnener, loyaler und engagierter Mensch, teilt die Schule mit. Er wurde von seinen Kollegen am letzten Schultag in einer Feierstunde musikalisch und poetisch verabschiedet.