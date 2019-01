Kommunikation in der Familie ist Thema

Der städtische Kindergarten Ochsenhausen bietet im Rahmen der Elternschule der Katholischen Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau einen Abend zum Thema „Wie Kommunikation in der Familie gelingen kann?!“ an.

Die Veranstaltung findet am Dienstag, 5. Februar, um 19.30 Uhr im städtischen Kindergarten, Riedstraße 40 in Ochsenhausen, mit der Referentin Sabine Laub, Montessoripädagogin und Kess-Leiterin und dem Referenten Björn Held, Dekanatsreferent und Dekanatsbeauftragter für Familienpastoral aus Biberach statt. Familien seien heute vielfältigen Belastungen ausgesetzt, heißt es in der Ankündigung. Dabei entstünden auch Konflikte in der Partner- beziehungsweise Eltern/Kind-Beziehung durch Missverständnisse oder verletzende Kommunikation. Um in Partnerschaft und Familie jedoch glücklich zu sein, brauche es eine gelingende und wertschätzende Kommunikation.

An diesem Abend erfahren die Teilnehmer nicht nur Grundlagen zu diesem Thema, sondern erhalten Anregungen und Impulse, wie Kommunikation in der Familie gelingen kann. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Der Teilnehmerbeitrag beträgt fünf Euro.