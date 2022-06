Kolpingfamilie Ochsenhausen ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Samstag, den 21. Mai fand die Mitgliederversammlung der Kolpingfamilie Ochsenhausen statt. Anton Baier gab einen kurzen Rückblick, was in den letzten zwei Jahren stattgefunden hatte. Die Programmpunkte gestalteten sich sehr übersichtlich, da viele gesellige Veranstaltungen coronabedingt nicht stattfinden konnten. Dennoch konnte beispielsweise die Nikolausaktion abgewandelt trotzdem stattfinden.

Im Anschluss an die Rückblicke der vergangenen Programmpunkte wurden langjährige Kolpingmitglieder geehrt. In diesem Jahr wurden die Ehrungen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 durchgeführt. Geehrt wurden: Janine Dengler, Marlies Martin, Annika Maucher, Franziska Wieland für jeweils 25 Jahre. Anton Baier jun., Frank Bochtler, Günther Branz, Oliver Falk, Bernhard Gräser, Magdalena Kiefer, Ralf Klumpp, Ulrich Klumpp, Christian Rentsch, Ruth Wessels für je 40 Jahre; Siegfried Müller, Michael Schilling für je 50 Jahre; Walter Ertl, Max Heckenberger, Alfred Locher, Alfred Sproll für stolze 60 Jahre und Anton Baier sen., Erwin Hölz, Josef Leser Alois Roth sogar für je 65 Jahre. Der Vorsitzende Anton Baier und Stv. Vorsitzende Johannes Locher überreichten die Urkunden mit einem kleinen Präsent und bedankten sich bei den Mitgliedern für die langjährige Treue.

In diesem Jahr standen wieder Wahlen an, es wurde die gesamte Vorstandschaft zeitversetzt neu gewählt. Dankenswerterweise übernahm die Wahlleitung Franz Kiefer. Gewählt wurde Anton Baier für weitere zwei Jahre als Vorsitzender. Johannes Locher als Stv. Vorsitzender für weitere drei Jahre. Als Kassier löste Fabian Natterer die Kassiererin Maria Gruber ab.

Die Kolpingfamilie dankt Maria Gruber für die langjährige Arbeit als Kassiererin, ist aber erfreut, dass sie als Beisitzerin der Vorstandschaft treu bleibt. Die Schriftführerinnen Jennifer Schick und Felicia Altvater wurden für ein weiteres Jahr gewählt. Die Beisitzer Brigitte Kuhn, Carolin Ertl, Nicola Boislard und Maria Gruber wurden für drei Jahre und Margit Bitterle, Patricia Zenglein und Anita Heinzl auf ein weiteres Jahr gewählt. Auch die Kassenprüfer Ralf Klumpp und Klaus Wuchenaucher wurden für ein weiteres Jahr gewählt. Leider konnte die Kolpingfamilie keinen Kandidaten für die Position als Präses finden, hier soll allerdings im Laufe des Jahres ein geeigneter Kandidat gefunden werden.