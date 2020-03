Kochen mit den Tischtennisprofis

Unter dem Motto „Von früh bis spät in Topform“ bietet die AOK Ulm-Biberach gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ den Lesern ein exklusives Koch-Workout mit den Tischtennis-Bundesligaprofis der TTF Liebherr Ochsenhausen an. Dafür verlost die SZ fünf mal zwei Tickets. Das gemeinsame Kochen findet am Mittwoch, 18. März, im Gasthaus Adler in Ochsenhausen statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Wer fit sein will, braucht einen gesunden Start in den Tag: Ein fruchtiges Müsli oder ein Smoothie sorgen für die nötige Power. Mittags überzeugen schnelle Gerichte, die nicht nur in der Zubereitung mit Leichtigkeit bestechen – und genug Zeit für sportliche Aktivitäten lassen. Um den Tag ausklingen zu lassen, abends ein leckerer Salat oder ein frischer Brotaufstrich. Für dieses Geschmackserlebnis können sich SZ-Leser jetzt exklusiv bewerben. Die Gewinner werden gemeinsam mit den Profis von TTF Liebherr Ochsenhausen leckere Mahlzeiten für den ganzen Tag zubereiten. Die Rezepte sind einfach in der Zubereitung und enthalten wertvolle Inhaltsstoffe, welche insbesondere auch für Sportler wichtig sind. Das gemeinsame Kochevent ist die perfekte Verbindung von Information, Praxiserlebnis und Spaß. Die Zubereitung erfolgt in kleinen Gruppen, dazu gibt es praxisnahe Ernährungs- und Zubereitungstipps.